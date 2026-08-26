我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

砸530萬元只為過河？為躲17天塞船 韓貨主創巴拿馬運河最高通行費

花滑金牌劉美賢宣布休賽「精進技巧」承諾2027年回歸

不副署+1 藍批卓榮泰憲政操守失格應辭職下台

記者鄭媁張策／台北26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
藍批行政院長卓榮泰違憲應下台。（記者潘俊宏／攝影）
藍批行政院長卓榮泰違憲應下台。（記者潘俊宏／攝影）

行政院繼先前不副署「未來帳戶」相關法案，前天再次宣布不副署廣播電視法修法。國民黨考紀會主委張雅屏昨表示，行政院是國家最高行政機關，依法行政是最基本的義務，行政院長卓榮泰若帶頭拒絕執行法律、尊重國會、接受權力制衡，應立即為違法違憲、破壞五權分立負起政治責任，辭職下台。

台灣民眾黨主席黃國昌也表示，立法院長韓國瑜已釋出相當大的善意，但賴清德總統與卓榮泰的做法，「不僅重重打臉韓國瑜院長，也是再一次毀憲亂政」。他批評，賴卓已在中華民國憲政史上，對「違法濫權」寫下相當不堪的一頁；相信不論是在後續歷史評價，或接下來的選舉中，人民都會用選票予以回應。

張雅屏指出，行政院近來一再自行認定立法院三讀法案「違憲」，進而拒絕副署，已經高達八案；對已公布生效的法律，也出現拒絕編列預算、拒絕落實的爭議。他批評，卓榮泰把「我認為違憲」，直接變成「所以我可以不副署、不執行」，既當爭議當事人，又把自己當成憲法法庭，這不是守憲，而是行政權假借守憲之名，架空立法院、僭越司法權。

張雅屏認為，面對行政院自行判定違憲、拒絕副署，監察院應立即立案調查；考試院也應強化行政中立與依法行政的訓練及保障，讓常任文官敢於依法辦事，而不是服從政黨。

張雅屏說，這不是單一法案政策爭議，而是行政院長的憲政操守失格，卓榮泰應立即為違法違憲、破壞五權分立負起政治責任，辭職下台；賴總統也不能繼續包庇行政院濫權，更不能放任五權憲法被扭曲成行政獨大的工具。

精華 FAQ

  • 行政院前天宣布不副署廣播電視法修法，延續先前對相關法案的不副署作法，因而被在野黨質疑拒絕依法行政，也引發是否逾越行政權、破壞權力制衡的爭議。

  • 張雅屏認為，卓榮泰把自己對法案違憲的判斷，直接變成不副署與不執行的理由，等於兼任爭議當事人與憲法裁判者，已屬違法違憲，應為破壞五權分立負責並辭職。

  • 黃國昌表示，賴清德與卓榮泰的做法不僅打臉立法院長韓國瑜，也是在毀憲亂政；他認為兩人已在憲政史上留下不堪紀錄，未來將由歷史評價與選票來檢驗。

卓榮泰 韓國瑜 黃國昌

上一則

新聞評論／一場離岸風機火災 燒出綠電公安危機

下一則

陳雪生涉護航油料運輸200萬交保 另涉親友詐領助理費

延伸閱讀

卓榮泰7案不副署「行政獨裁」 譴責案逕付二讀

卓榮泰7案不副署「行政獨裁」 譴責案逕付二讀
韓國瑜又怒了 轟「執政權大不過憲法」

韓國瑜又怒了 轟「執政權大不過憲法」
新聞眼／政院明目張膽違憲 已在獨裁邊緣

新聞眼／政院明目張膽違憲 已在獨裁邊緣
韓國瑜批卓榮泰：副署權怎變立法否決權

韓國瑜批卓榮泰：副署權怎變立法否決權

熱門新聞

陳幸妤說之前跟趙建銘都沒有在過情人節，這個紀念日也沒有活動，很開心今天收到這麼多禮物。（記者袁志豪／攝影）

從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物

2026-08-19 08:29
安以軒（右）、丈夫陳榮煉（左）。(聯合報系資料照)

澳門富商老公陳榮煉入獄 安以軒想動1.9億台灣帳戶二審再吞敗

2026-08-19 01:10
台灣人不愛國旅紅到海外，新加坡海峽時報歸咎給住宿費過高、夜市千篇一律等原因。本報系資料庫

花錢活受罪？台灣人不愛國旅連外媒都關注 專家給解方

2026-08-21 09:46
陳幸妤下午受訪指出「趙建銘現在跟我兒子說10月5日要還，還告訴我兒子要發聲明說是兒子同意的」。記者袁志豪／攝影

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

2026-08-25 09:20
陳幸妤17日受訪吐露她的心願就是全家一起開開心心出國，「那是我的幻想啦，我在等一個不存在的人」。（記者袁志豪／攝影）

重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課

2026-08-18 04:57
陳幸妤今天指出，帶父親去趙的診所看診，「一路被冷落，都沒人理我們，感受很不好就走了」。(記者袁志豪／攝影)

女友是這大學 陳幸妤：帶爸爸去趙建銘診所沒人理我們

2026-08-18 10:15

超人氣

更多 >
中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛
國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國
趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清
飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科

飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科
電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞