不副署+1 藍批卓榮泰憲政操守失格應辭職下台
行政院繼先前不副署「未來帳戶」相關法案，前天再次宣布不副署廣播電視法修法。國民黨考紀會主委張雅屏昨表示，行政院是國家最高行政機關，依法行政是最基本的義務，行政院長卓榮泰若帶頭拒絕執行法律、尊重國會、接受權力制衡，應立即為違法違憲、破壞五權分立負起政治責任，辭職下台。
台灣民眾黨主席黃國昌也表示，立法院長韓國瑜已釋出相當大的善意，但賴清德總統與卓榮泰的做法，「不僅重重打臉韓國瑜院長，也是再一次毀憲亂政」。他批評，賴卓已在中華民國憲政史上，對「違法濫權」寫下相當不堪的一頁；相信不論是在後續歷史評價，或接下來的選舉中，人民都會用選票予以回應。
張雅屏指出，行政院近來一再自行認定立法院三讀法案「違憲」，進而拒絕副署，已經高達八案；對已公布生效的法律，也出現拒絕編列預算、拒絕落實的爭議。他批評，卓榮泰把「我認為違憲」，直接變成「所以我可以不副署、不執行」，既當爭議當事人，又把自己當成憲法法庭，這不是守憲，而是行政權假借守憲之名，架空立法院、僭越司法權。
張雅屏認為，面對行政院自行判定違憲、拒絕副署，監察院應立即立案調查；考試院也應強化行政中立與依法行政的訓練及保障，讓常任文官敢於依法辦事，而不是服從政黨。
張雅屏說，這不是單一法案政策爭議，而是行政院長的憲政操守失格，卓榮泰應立即為違法違憲、破壞五權分立負起政治責任，辭職下台；賴總統也不能繼續包庇行政院濫權，更不能放任五權憲法被扭曲成行政獨大的工具。
行政院前天宣布不副署廣播電視法修法，延續先前對相關法案的不副署作法，因而被在野黨質疑拒絕依法行政，也引發是否逾越行政權、破壞權力制衡的爭議。 張雅屏認為，卓榮泰把自己對法案違憲的判斷，直接變成不副署與不執行的理由，等於兼任爭議當事人與憲法裁判者，已屬違法違憲，應為破壞五權分立負責並辭職。 黃國昌表示，賴清德與卓榮泰的做法不僅打臉立法院長韓國瑜，也是在毀憲亂政；他認為兩人已在憲政史上留下不堪紀錄，未來將由歷史評價與選票來檢驗。
精華 FAQ
行政院前天宣布不副署廣播電視法修法，延續先前對相關法案的不副署作法，因而被在野黨質疑拒絕依法行政，也引發是否逾越行政權、破壞權力制衡的爭議。
張雅屏認為，卓榮泰把自己對法案違憲的判斷，直接變成不副署與不執行的理由，等於兼任爭議當事人與憲法裁判者，已屬違法違憲，應為破壞五權分立負責並辭職。
黃國昌表示，賴清德與卓榮泰的做法不僅打臉立法院長韓國瑜，也是在毀憲亂政；他認為兩人已在憲政史上留下不堪紀錄，未來將由歷史評價與選票來檢驗。
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