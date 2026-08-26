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高雄勘災遇淹水 柯志恩驚險爬車窗脫險

台灣新聞組／高雄26日電
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高雄市鼓山三路25日凌晨再度積水，一家產後護理之家地下室積水及腰，水退後泡水車身...
高雄市鼓山三路25日凌晨再度積水，一家產後護理之家地下室積水及腰，水退後泡水車身、牆面留下汙漬水痕。（記者張議晨／攝影）

台灣南部昨依然豪雨不斷，高雄多條道路淹成河流，鼓山一家產後護理之家地下室20多輛車泡水，還有8旬婦人疑騎車不慎落水死亡。國民黨高雄市長參選人柯志恩連日穿梭積淹水地區慰問受災戶，昨天下午計畫前往阿蓮區玉庫社區，豈料行經潭底路時道路淹水及膝，車子突然熄火，柯志恩受困車內無法脫身，最後選擇爬窗而出，留下驚險勘災畫面。

昨天下午1時30分左右，立委柯志恩與團隊驅車前往阿蓮玉庫社區，行經潭底路遇上淹水，當時路面未拉封鎖線，前導車順利通過淹水路段，柯志恩所搭的車子卻遇水拋錨、動彈不得，車門開啟困難，車內助理協助柯志恩從車窗爬出車外，由一名男助理牽引涉水前進。脫困後柯志恩神情輕鬆，卻是左手一攤，頗為無奈。

柯志恩團隊發言人孫玉霖同行勘災，還原現場情況。他表示，他身高180公分，馬路淹水深度約達他的膝蓋，他所搭乘的車子在前方帶路，順利通過深水區，後方柯委員搭乘的轎車卻意外熄火拋錨，當時路面沒有拉封鎖線，才未警覺路況可能會有危險。

中央氣象署統計，昨晚凌晨零時許，高雄左營、仁武等行政區，時雨量達60毫米，左營測站至昨晚6時許，累積雨量更達281毫米，仁武累積雨量有235毫米，全台累積雨量前10名都在高雄、屏東測站。

高雄鼓山三路昨4度流出黃泥水，鄰近的翠華路、馬卡道路一帶凌晨淹水，轄區里長深夜廣播提醒注意，而某產後護理之家疑來不及裝設防水閘門，黃泥水沖入地下一樓，水深約一半車身高，逾20部汽車泡水，業者商請區公所、消防局協助抽水。

大社區與楠梓區交界的中圳溪溝堤防崩塌，約80公尺的堤防道路崩毀，已難以通行；楠梓區大學南路路基掏空下陷，長約10公尺、深約50公分，總面積幾乎占據一整個車道，市府緊急灌漿填平。

大樹區82歲陳姓婦人前晚騎車外出，昨上午被發現陳屍在大樹區竹寮路旁的池塘，頭還戴安全帽，檢警研判可能騎機車路過池塘不慎摔入。

南部連日豪雨成災，立委柯志恩25日勘災車輛遇淹水拋錨，她爬窗脫困涉水前進。（圖／...
南部連日豪雨成災，立委柯志恩25日勘災車輛遇淹水拋錨，她爬窗脫困涉水前進。（圖／柯志恩競辦提供）

精華 FAQ

  • 她與團隊前往阿蓮玉庫社區途中，行經潭底路時遇到及膝積水，車輛突然熄火拋錨，車門又難以開啟，最後在助理協助下只能從車窗爬出。

  • 除了多處道路積淹水外，鼓山有產後護理之家地下室多輛車泡水，大社與楠梓交界的堤防道路崩毀，楠梓大學南路也出現路基掏空下陷。

  • 氣象署指出高雄多地累積雨量居全台前段班；另有大樹區82歲婦人前晚騎車外出後，被發現陳屍池塘，檢警初判可能是騎車不慎落水。

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