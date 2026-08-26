黑白集／有錢包機赴日看棒球 卓榮泰沒錢勘災

行政院長卓榮泰（右）26日到屏東縣南州鄉勘災。（記者劉星君／攝影）

台灣南部豪雨成災，行政院長卓榮泰 抱怨「預算被刪」無法南下，只能用電話與地方聯繫。官話透著血腥味，民意大反感，在野黨撻伐：「有錢輔選，沒錢勘災？」政院立馬安排去屏東探視，網民大酸「這麼快就找到錢了喔」。卓榮泰有錢包機赴日看棒球，怎會沒錢勘災？還不是在算計。

去年南部水災，政院災後廿多天，才成立前進指揮所。今年豪雨再狂襲南台灣，台南又有大爆炸，卓榮泰竟冷臉說沒錢去不了。去年為大罷免造勢，無視災情；今年抱著台幣80多億第二預備金喊窮，不去勘災，目的要把民怨引向藍白，都為了選票。

總統府以國務機要費遭凍刪為由，棄單庇護工場月餅；卓榮泰稱預算被刪沒錢勘災，如出一轍。賴卓滿手國家資源，卻把弱勢和災民當肉票，惡鬥在野黨，還豪擲公帑為黨同志輔選。這與「禽獸食祿」何異？

北市暴雨淹水，賴卓搶赴現場批蔣萬安，幫沈伯洋輔選；南部鐵票區洪災，他們卻要等水退再前往。兩人不是去不了，是不想引媒體深入災區，讓人看到10年來逾四分之一治水經費如豆腐渣泡在水裡。

南鯤鯓代天府牌樓去年被狂風吹倒，台南大東門古蹟日昨被雨水泡崩。老天連續吹哨揭治水積弊，側翼還幫洗地，誇台南淹水清澈有如威尼斯，淹出「優越感」。難不成，災民還得謝天謝德政？（轉載自聯合報）