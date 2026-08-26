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總統府棄單 中市府認購51萬元弱勢團體月餅

記者陳敬丰張曼蘋／台中26日電
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台中市長盧秀燕（中）表示中市府會接單弱勢團體的中秋糕餅，她也開酸中央，拿到史上最...
台中市長盧秀燕（中）表示中市府會接單弱勢團體的中秋糕餅，她也開酸中央，拿到史上最高的年度總預算還不能解決問題，很奇怪。（記者陳敬丰／攝影）

立院刪凍總統府國務機要費3000萬元（台幣，下同，約94萬1592美元），總統府原定向37家庇護工廠訂購中秋糕點無法履行。台中市長盧秀燕昨表示，台中有5個弱勢團體受影響，約少了1578盒糕餅訂單，台中市政府會接單，花51萬元採購總統府不採購的糕餅。

盧秀燕說，她得知消息後，指示市府查訪台中市有多少弱勢團體被「棄單」，目前有5個弱勢團體受影響，被棄單的中秋糕餅共1578盒，總經費將51萬元；這波接單對弱勢團體度過年節很重要，一旦被棄單非常麻煩。

盧秀燕承諾，總統府沒有要買的中秋糕餅，台中市政府來解決，會按照同樣的數量，向台中境內的弱勢團體採購糕餅，幫助他們度過難關，請弱勢團體不用擔心。

民進黨立委吳思瑤則表示，總統府預算被立院惡砍，庇護工場生計受衝擊，總統府沒有「棄單」，總統府還在「救單」，「砍單」、「毀單」的就是國民黨，「神也是你！鬼也是你！盧秀燕就是『雙面刀鬼』」。

總統府日前表示，今年國務機要費被刪減1000萬元、凍結2000萬元，原定向37家庇護工廠採購中秋糕餅的計畫無法履行；總統府對弱勢的關懷與支持，不能因政治性的預算刪凍停下腳步，希望國人在接下來一個月共同支持庇護工場。

精華 FAQ

  • 因立院刪減1,000萬元、凍結2,000萬元國務機要費，總統府原定向37家庇護工廠採購中秋糕點的計畫無法履行，相關弱勢團體因此受到影響。

  • 盧秀燕表示，台中市共有5個弱勢團體受影響，約少了1578盒糕餅訂單，市府將花51萬元全數認購，協助他們度過中秋前後的營運難關。

  • 吳思瑤認為是國民黨刪凍預算導致庇護工場受衝擊，總統府並非棄單；盧秀燕則強調市府要補位接單，避免弱勢團體因訂單取消而陷入困境。

盧秀燕 中秋

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