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災民何辜 盧秀燕：三催四請 賴清德、卓榮泰才勘災

台灣新聞組／綜合26日電
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行政院長卓榮泰（前左）24日稱預算被刪只能透過電話聯繫災區，他25日赴屏東勘查農...
行政院長卓榮泰（前左）24日稱預算被刪只能透過電話聯繫災區，他25日赴屏東勘查農損時表示，跟總統早就安排去各地勘災，但業務費使用要做調整。（記者劉星君／攝影）

南部近日豪雨成災，行政院長卓榮泰前天才稱受總預算刪減影響，只能透過電話掌握災情，昨天卻赴屏東勘災，藍營痛斥「謊話連篇」。台中市長盧秀燕說，人民水深火熱，行政院長卻找理由不勘災，災民心裡一定在淌血；民眾黨主席黃國昌說，民進黨官員有錢輔選，卻沒錢勘災，卓榮泰不實的政治攻擊，卻是對自己說法狠狠打一巴掌。

盧秀燕昨接獲高雄市長陳其邁來電說明災情支援需求，隨即指示市府啟動跨縣市救災支援。市府水利局統籌調度27台抽水機具南下高雄，協助災區排除積水。

對於卓榮泰將問題推給立法院刪減預算，盧秀燕昨說，人民正在水深火熱當中，總統或行政院長卻要三催四請才去勘災或救災，聽在災民耳裡，心裡一定在淌血，民眾看在眼裡，也會非常氣憤。

國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄說，卓榮泰剛把行政院講得像窮到只剩電話費，人隔天就到屏東勘災，真是謊話連篇；卓把「院長特別費被刪」偷換成「中央沒錢救災」，滿腦子想把災難變成政治口水，把謊言當成威脅預算手段。

國民黨立委翁曉玲說，卓榮泰所謂被刪掉的預算，是她提案刪除的機要費，但行政院的水電費、車資、油料等基本運作經費都沒有被刪。更何況，卓榮泰過去可以花錢包機到日本看棒球，現在卻稱預算被刪無法到南部勘災，實在荒唐至極。

國民黨文傳會主委陳以信質疑，前瞻計畫治水將近10年，南高屏分配近四成預算仍淹水，「如果問賴總統不公平？災民要問誰才公平？」民進黨立委鍾佳濱說，在野黨不能又要馬兒好，又要馬兒不吃草，卓揆為了要勘災，只得空腹跑。

卓榮泰只能透過電話掌握南部災情之說，連民進黨內都有異見。黨內人士表示，晚一天去勘災，完全是場「政治對賭」，看民眾憤怒藍白亂砍預算，還是災民憤怒卓榮泰不顧災情，結果就是讓選票決定。

一位民進黨立委指出，在野黨亂刪凍今年度中央政府總預算是白紙黑字的事實，賴政府為了讓民眾明白，這些短缺部分帶來的影響，近來論述各項施政、業務進展受挫情況，這些政治攻防在大方向都沒問題；但府院黨高層仍要慎選論述標的，例如涉及勘災這種民生議題，盡量還是少點政治味，比較妥當。

民進黨人士也說，卓榮泰拋出了預算被砍，沒辦法勘災後的隔天，還是親自前往災區，考量的正是縱使預算短缺，勘災仍是更重要的事，顯然行政院已在「民眾憤怒藍白亂砍預算」和「災民憤怒卓榮泰不顧災情」之間做了抉擇。為何一開始要和在野黨先打一回預算攻防？這回合的政治判斷是否正確，是有討論空間的。

綠營人士表示，如果卓榮泰堅持名實相符，不合理經費就不用，不妨比照包機赴日私人觀看球賽，未來勘災也可考慮「私人行程」勘災，應該更可獲得災民感動。然而，政院最終擠出了其他經費支應，反而給災民一種「其實還是有辦法挪出預算來，只是一開始不願意做」的觀感，也提供在野黨在地方選舉政治操作的空間。

精華 FAQ

  • 盧秀燕認為，人民正處於水深火熱之中，總統或行政院長卻要三催四請才去勘災或救災，災民聽了會心裡淌血，民眾看在眼裡也會非常氣憤。

  • 卓榮泰先以總預算刪減為由，表示行政院只能透過電話掌握災情；但隔天仍親赴屏東勘災，因而被藍營批評前後不一，認為是把預算問題延伸成政治攻防。

  • 部分民進黨人士認為，中央強調預算被刪的影響並無不妥，但勘災屬民生議題，應少點政治味；也有人指出政院最後仍挪出經費，反而讓外界覺得先前說法過於強硬。

卓榮泰 盧秀燕 賴清德

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黑白集／有錢包機赴日看棒球 卓榮泰沒錢勘災

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