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中選會前主委劉義周病逝 享壽78歲

記者劉懿萱柯美儀／台北25日電
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中選會前主委劉義周23日病逝。(本報資料照片)
中選會前主委劉義周23日病逝。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

中選會前主委、政大名譽教授劉義周病逝，享壽78歲；他長年投入政治學與選舉研究，並在中選會任內推動選務革新，備受學生與同僚追思。

中選會前主委、政治大學政治學系名譽教授劉義周前天辭世，享壽78歲。社群上許多學生、同僚發文悼念，政治大學政治系系友會也發文證實「我們敬愛的劉義周老師，已於8月23日離開我們了」。據了解，劉義周7月中因病住院，中選會主委游盈隆上周曾赴病房探視，無奈病程發展快速，前天上午離世。

劉義周為政治大學政治學系學士、碩士，後取得美國密西根大學政治學博士學位，專長包括政治學、選舉行為、民意調查及研究方法。他曾任政治大學選舉研究中心主任、研發長、台灣政治學會會長及中選會主任委員等職。

劉義周2010年曾代理中選會主委、2014年時任中選會主委張博雅出任監察院長後，再度接下代理主委一職，隨後2015年任中選會主委至2017年。中選會表示，劉義周任內致力健全選舉、罷免及公民投票制度，並積極推動選務革新，貢獻良多，中選會同仁深表哀傷與不捨。

政治大學政治系系友會發文，指劉義周以學術為志業，嚴謹治學，敦厚待人，把代代政治系所人心，緊緊串聯。不少學生、同僚發文追思，稱許劉義周不僅是台灣選舉研究先行者與開創者，更是為中選會獨立運作作出貢獻的優秀政務官。

精華 FAQ

  • 劉義周是中選會前主委、政治大學政治學系名譽教授，近日傳出他於8月23日離世，享壽78歲。消息傳出後，許多學生與同僚紛紛在社群發文悼念。

  • 劉義周畢業於政治大學政治學系，並取得政大政治學碩士與美國密西根大學政治學博士學位，專長涵蓋政治學、選舉行為、民意調查及研究方法。

  • 劉義周曾兩度代理中選會主委，並於2015年至2017年正式擔任主委，任內致力健全選舉、罷免及公投制度，也積極推動選務革新，獲中選會與外界肯定。

密西根大學

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