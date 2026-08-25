我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年末衝刺開跑 三生肖事業出頭、小財不斷

超市App價格暗藏玄機 同樣商品換個方式買更便宜

卓榮泰稱砍預算沒錢勘災 在野：有錢輔選 拿金飯碗裝乞丐

台灣新聞組／台北25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
南部水災嚴重，行政院長卓榮泰24日稱因立院刪減預算，只能透過電話與地方聯繫，遭在...
南部水災嚴重，行政院長卓榮泰24日稱因立院刪減預算，只能透過電話與地方聯繫，遭在野痛批失言卸責。圖為卓榮泰24日視導中央災害應變中心。（記者潘俊宏／攝影）

南台灣暴雨成災，台南、高雄多處積水，不少居民因水一再淹入家中，有苦難言，行政院長卓榮泰昨被問及是否前往南部關心淹水災情時表示，基於立法院刪減預算的結果，這幾天只能透過電話與地方聯繫。遭到在野黨批評，「輔選可以，勘災不行？」

本報系聯合報報導，行政院長卓榮泰昨天上午出席「行政院生技產業策略諮議委員會議」開幕式，被問及是否前往南部關心淹水災情時表示，基於立法院刪減預算的結果，這幾天只能透過電話與地方聯繫，未來會克服各種困難，到地方實際了解狀況。

卓榮泰指出，已經和台南市長黃偉哲通過電話，持續關心災情；隨著雨勢愈來愈大，各地陸續傳出積水情形，地方也紛紛向中央呈報。他說，過去歷次面對颱風、水災，都有一定的標準程序，「只是現在基於立法院刪減預算的結果，這幾天只能用電話來跟地方聯繫」。

卓揆的說法，遭在野痛批失言卸責。在野黨齊轟行政院「輔選可以，勘災不行？」、「假視察、真輔選」，滿手現金卻刻意操弄恐慌、製造假消息，根本是「拿著金飯碗假裝乞丐」。

國民黨立委王鴻薇批評，卓榮泰說謊不打草稿，賴政府從院長到部會首長，現在都頻繁下鄉，「輔選就有錢、勘災就沒錢？」王鴻薇質疑，行政院第二預備金高達80億元（台幣，下同），勘災綽綽有餘。

國民黨文傳會主委陳以信指出，今年度中央政府總預算已通過，政府有災害準備金、第二預備金可供緊急需要。陳以信表示，「災害防救法」明定，災防經費不敷時可調整當年度收支「移緩濟急」；今年稅收更超收數千億元，政府財源非常充裕。他批評，南部民眾泡在水裡，行政院竟故技重施、牽拖國會，實在麻木不仁。

對於在野批評，行政院發言人李慧芝下午補充說明，因立法院大幅刪減中央政府相關預算，行政院原用於支應院長因應天災、赴各地災區勘災及推動災後復原工作的施政推展聯繫費，遭刪減九成、約553萬餘元，導致卓揆現階段在災害應變期間的相關行程受到限制；為避免影響地方政府應變，會先以電話及視訊掌握地方災情與需求。

台南六甲區王爺山區產業道路昨邊坡滑動、路面龜裂，一輛轎車行經時陷落受困。（記者林...
台南六甲區王爺山區產業道路昨邊坡滑動、路面龜裂，一輛轎車行經時陷落受困。（記者林伯驊／翻攝）

精華 FAQ

  • 他表示，因立法院刪減相關預算，這幾天只能先透過電話與地方聯繫，待克服困難後再到地方實地了解災情與需求。

  • 在野黨指責行政院「輔選可以，勘災不行」，認為政府滿手現金卻拿預算當藉口，形同拿著金飯碗裝乞丐，藉此卸責。

  • 行政院發言人表示，院長因應天災與災後復原的施政推展聯繫費被刪九成、約553萬餘元，因此現階段先以電話及視訊掌握地方災情，避免影響應變。

卓榮泰

上一則

連日豪雨 北高雄淹到腰「近8年最慘」 全台1死4失蹤

延伸閱讀

台灣南部豪雨災情擴大 卓榮泰：勘災預算被刪 僅能電話聯繫

台灣南部豪雨災情擴大 卓榮泰：勘災預算被刪 僅能電話聯繫

預算被砍只能電話勘災？ 賴朝卓揆不如北宋名相富弼

預算被砍只能電話勘災？ 賴朝卓揆不如北宋名相富弼
卡關多日 總預算三讀砍480億 韓國瑜喊話卓榮泰：勿不副署、不執行

卡關多日 總預算三讀砍480億 韓國瑜喊話卓榮泰：勿不副署、不執行
卓榮泰7案不副署「行政獨裁」 譴責案逕付二讀

卓榮泰7案不副署「行政獨裁」 譴責案逕付二讀

熱門新聞

陳幸妤17日受訪吐露她的心願就是全家一起開開心心出國，「那是我的幻想啦，我在等一個不存在的人」。（記者袁志豪／攝影）

重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課

2026-08-18 04:57
陳幸妤說之前跟趙建銘都沒有在過情人節，這個紀念日也沒有活動，很開心今天收到這麼多禮物。（記者袁志豪／攝影）

從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物

2026-08-19 08:29
安以軒（右）、丈夫陳榮煉（左）。(聯合報系資料照)

澳門富商老公陳榮煉入獄 安以軒想動1.9億台灣帳戶二審再吞敗

2026-08-19 01:10
台灣人不愛國旅紅到海外，新加坡海峽時報歸咎給住宿費過高、夜市千篇一律等原因。本報系資料庫

花錢活受罪？台灣人不愛國旅連外媒都關注 專家給解方

2026-08-21 09:46
陳幸妤今天指出，帶父親去趙的診所看診，「一路被冷落，都沒人理我們，感受很不好就走了」。(記者袁志豪／攝影)

女友是這大學 陳幸妤：帶爸爸去趙建銘診所沒人理我們

2026-08-18 10:15
陳幸妤19日上午因看診並未受訪，但10時許在媒體群組傳訊「阿嬤有跟我兒子說，爸爸回國就要處理教育基金的事」。(記者袁志豪／攝影)

2300萬孩子教育基金拒不歸還 陳幸妤：趙建銘返國要處理了

2026-08-18 23:51

超人氣

更多 >
很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」

很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」
退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活
美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數

美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數
越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院
省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請

省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請