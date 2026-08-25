卓榮泰稱砍預算沒錢勘災 在野：有錢輔選 拿金飯碗裝乞丐

南部水災嚴重，行政院長卓榮泰24日稱因立院刪減預算，只能透過電話與地方聯繫，遭在野痛批失言卸責。圖為卓榮泰24日視導中央災害應變中心。（記者潘俊宏／攝影）

南台灣暴雨成災，台南、高雄多處積水，不少居民因水一再淹入家中，有苦難言，行政院長卓榮泰 昨被問及是否前往南部關心淹水災情時表示，基於立法院刪減預算的結果，這幾天只能透過電話與地方聯繫。遭到在野黨批評，「輔選可以，勘災不行？」

本報系聯合報報導，行政院長卓榮泰昨天上午出席「行政院生技產業策略諮議委員會議」開幕式，被問及是否前往南部關心淹水災情時表示，基於立法院刪減預算的結果，這幾天只能透過電話與地方聯繫，未來會克服各種困難，到地方實際了解狀況。

卓榮泰指出，已經和台南市長黃偉哲通過電話，持續關心災情；隨著雨勢愈來愈大，各地陸續傳出積水情形，地方也紛紛向中央呈報。他說，過去歷次面對颱風、水災，都有一定的標準程序，「只是現在基於立法院刪減預算的結果，這幾天只能用電話來跟地方聯繫」。

卓揆的說法，遭在野痛批失言卸責。在野黨齊轟行政院「輔選可以，勘災不行？」、「假視察、真輔選」，滿手現金卻刻意操弄恐慌、製造假消息，根本是「拿著金飯碗假裝乞丐」。

國民黨立委王鴻薇批評，卓榮泰說謊不打草稿，賴政府從院長到部會首長，現在都頻繁下鄉，「輔選就有錢、勘災就沒錢？」王鴻薇質疑，行政院第二預備金高達80億元（台幣，下同），勘災綽綽有餘。

國民黨文傳會主委陳以信指出，今年度中央政府總預算已通過，政府有災害準備金、第二預備金可供緊急需要。陳以信表示，「災害防救法」明定，災防經費不敷時可調整當年度收支「移緩濟急」；今年稅收更超收數千億元，政府財源非常充裕。他批評，南部民眾泡在水裡，行政院竟故技重施、牽拖國會，實在麻木不仁。

對於在野批評，行政院發言人李慧芝下午補充說明，因立法院大幅刪減中央政府相關預算，行政院原用於支應院長因應天災、赴各地災區勘災及推動災後復原工作的施政推展聯繫費，遭刪減九成、約553萬餘元，導致卓揆現階段在災害應變期間的相關行程受到限制；為避免影響地方政府應變，會先以電話及視訊掌握地方災情與需求。

台南六甲區王爺山區產業道路昨邊坡滑動、路面龜裂，一輛轎車行經時陷落受困。（記者林伯驊／翻攝）