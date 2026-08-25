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黑白集／賴清德的823大罷免周年 執政傲慢變本加厲

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賴清德總統（前中）23日上午前往金門主持「八二三戰役勝利68週年追思祭悼典禮」，...
賴清德總統（前中）23日上午前往金門主持「八二三戰役勝利68週年追思祭悼典禮」，現場下著大雨，賴總統著雨衣舉行。（中央社）

八二三戰役68周年，賴清德總統親赴金門主持追悼儀式，這也是他就任後第二次到金門參加這項儀式。儘管致詞內容缺乏新意，但比起他對抗日戰爭紀念日的冷漠，賴清德對八二三戰役還是情有獨鍾。

賴清德對八二三青眼相待，真的是為了反戰嗎？恐不盡然。說穿了，賴清德「輕抗日、重八二三」，主要是前者的「大中國史觀」不符其戀殖胃口，後者卻可操作「抗中保台」。這也顯示，賴清德說「天下雖平，忘戰必危」，只是選擇性發言。

事實上，與賴清德更直接相關的「八二三周年」，不是砲戰，而是大罷免。去年8月23日，第二波大罷免結果揭曉，民進黨以全軍覆沒作收，大罷免大失敗寫下難堪一頁。當時賴清德還一臉謙卑，說執政團隊會做出「四項調整」。

但一年過去，檢視這些宣示，幾乎全部跳票。「內閣改組」不僅與大罷免無關，且越改越糟；所謂「經濟民生弱勢優先」成空話，保持優先的仍是政治意識形態。至於「調整行政立法互動、朝野更多對話」，則變成笑話，一年來朝野衝突已升高為空前的憲政危機。

八二三戰役的意義，台灣人應當銘記。但屬於民進黨和賴清德的八二三，也不應被淡忘。一年前人民用選票對賴政府的傲慢投下反對票；如今執政傲慢變本加厲，讓它付出更大代價當然是必要的。

精華 FAQ

  • 文章認為賴清德親赴金門主持追悼儀式，表面上是紀念戰役與宣示反戰，但實際上更像是政治操作，借823來強化「抗中保台」論述。

  • 作者指出，賴清德對抗日戰爭紀念日冷漠，卻對823戰役特別青睞，原因並非單純重視歷史，而是前者不符其史觀，後者更方便拿來進行政治動員。

  • 文章認為去年8月23日大罷免失利後，賴清德提出的四項調整幾乎全部跳票；內閣改組效果不佳，朝野對話也未改善，反而讓憲政衝突更嚴重。

民進黨 賴清德

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