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卓榮泰喊沒錢勘災 蔣萬安：行政權彈性用在找藉口

台灣新聞組／台北25日電
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台北市長蔣萬安。（本報資料照片）
台北市長蔣萬安。（本報資料照片）

南台大雨成災，行政院長卓榮泰昨說，因為立院刪預算，只能用電話與地方聯繫。在野黨齊轟，政院拿災民當政治鬥爭工具。台北市長蔣萬安昨天痛批，行政院不副署、不執行，面對災情不分南北，大家都是齊心救災，現在人民受災又說預算被刪，行政權的彈性都是用在找藉口、推責任嗎？

本報系聯合報報導，蔣萬安表示，南部這次確實災情相當嚴重，他已經要求消防局等相關單位做好準備工作，只要提出具體需求，台北市政府一定全力、即刻支援。

另外，媒體也問蔣萬安，怎麼看台南市長黃偉哲稱，台南土地面積是台北的8.5倍，但是治水預算只有三分之一？蔣萬安說，其實全台任何地方一旦發生災情，一定都希望全力地來給予支援跟協助，所以不分中央地方、不分縣市，大家第一時間最重要的，就是以人民的生命安全為最優先考量。

台中市長盧秀燕昨向賴清德總統、卓榮泰喊話，南部水患嚴重好幾天了，民眾家園泡在水裡，她真的很憂心，總統與院長要把所有的心思放在南部災情，趕快到南部勘災、救災。

國民黨立院黨團書記長林沛祥說，卓內閣手握上兆納稅人的血汗錢，不思檢討錢是否花在刀口上，反而將例行的預算審查扭曲為「不顧地方死活」、「沒錢買中秋月餅」，這才是真正的「拿著金飯碗假裝乞丐」。

民眾黨主席黃國昌也說，行政官員有錢有閒四處替民進黨縣市長候選人站台輔選，南部水災時卻高喊沒錢勘災，這種說法簡直是在汙辱台灣公民社會的智商。

精華 FAQ

  • 卓榮泰表示，因為立法院刪減預算，行政院在勘災與聯繫地方時受到限制，所以只能先以電話掌握狀況。這番說法隨即引發在野黨質疑，認為中央不該把災情與預算問題混為一談。

  • 蔣萬安批評行政院不副署、不執行時展現高度彈性，遇到人民受災卻又拿預算被刪當藉口，質疑行政權是否都用在找理由、推卸責任。他並表示台北市只要接獲具體需求，就會立即全力支援。

  • 台中市長盧秀燕呼籲賴清德總統與卓榮泰盡速南下勘災救災，國民黨林沛祥則批評中央扭曲預算審查，民眾黨黃國昌也指官員平時有錢有閒輔選，遇到水災卻喊沒錢，形同挑戰民眾判斷。

蔣萬安 卓榮泰

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