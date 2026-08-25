新聞評論／卓榮泰瞎掰喊窮不尷尬 尷尬的就是別人

南部連日豪雨，高雄澄清湖湖水滿水位後往外宣洩。（圖／森林城市協會提供）

南部豪雨成災，行政院長卓榮泰 24日以預算被刪減為由，只能用電話或視訊與地方聯繫，無法前往災區視察。這話一出，引來了各方抨擊、訕笑與質疑，馬上就被翻出他前一天才大陣仗前往台中「假視察，真輔選」，何況政院遭刪減的預算根本與下鄉視察交通費無關。只能說，民進黨 真的是徹頭徹尾的選舉動物，連在災難當頭，都只想著如何鬥爭在野黨，理由能掰成如此荒謬，真的再次印證那句「你不尷尬、尷尬的就是別人」。

今年中央政府總預算雖然遭到在野黨刪減480億（台幣，下同），但最後通過的預算仍將近3兆，對於卓揆指沒錢下鄉勘災，行政院發言人李慧芝宣稱，立法院大幅刪減中央政府相關預算，行政院原用於支應院長因應天災、赴各地災區勘災及推動災後復原工作的施政推展聯繫費，遭刪減九成、約553萬餘元，也因此卓院長現階段在災害應變期間相關行程受限。

然而，在野黨立刻就查出，這筆經費在去年僅為315萬，2026年行政院卻大幅擴編到615萬，才會遭到立院大幅刪除。更何況，根據行政院預算書載明，施政推展聯繫費的用途為「院長行使職權之相關必要支出，包括國內外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及其他相關費用等」，簡單來說，這筆經費的用途就是閣揆「機要費」，根本不是交通相關費用。行政院當然知道這筆被刪減的預算與卓揆能否下鄉的交通費無關，但還是硬要牽扯在一起，用意無非就是要凸顯「藍白亂刪預算」。

前一天還趕場輔選，卓榮泰隔天一早就演出這齣「沒錢勘災」的苦情戲，不去勘災也就算了，災民還被卓榮泰拿來當成鬥爭工具。只能說，對民進黨而言，真的「萬事莫如選舉急」，不論外交內政，都可以拿來當成選舉操作、攻擊在野黨的標的。

卓榮泰的政治操作，外界都看得一清二楚，看著卓說出「將來還是會克服各種困難，到災區去看看實際狀況」這番罔顧人民智商的話，說真的，卓榮泰不尷尬，看的人都尷尬了。