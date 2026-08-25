我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年末衝刺開跑 三生肖事業出頭、小財不斷

超市App價格暗藏玄機 同樣商品換個方式買更便宜

藍委陳雪生涉貪被查 藍質疑時間點：距離選舉愈來愈近

台灣新聞組／台北25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨立委陳雪生（圖）被控涉貪，北檢24日指揮調查局幹員至立法院，搜索陳雪生辦公...
國民黨立委陳雪生（圖）被控涉貪，北檢24日指揮調查局幹員至立法院，搜索陳雪生辦公室等處所。(本報資料照片)

國民黨立委陳雪生被控利用親友詐領助理費、收受廠商提供助理使用，以及行收賄等不正利益，涉違反貪汙治罪條例，台北地檢署昨天指揮調查局大動作搜索立院辦公室、金欣海運公司等35個處所，約談陳雪生、北農董事長楊鎮浯父親、前國大代表楊肅元共27人到案，深夜移送地檢署複訊。

同案約談包括陳雪生胞弟、國會辦公室主任陳雪懷，辦公室秘書邱吉承、助理林佩儒、金欣海運財務長、財會人員等。

國民黨立委王鴻薇表示，目前雖對陳雪生遭搜索的實際情況還不清楚，但距離選舉愈來愈近，在這個時間點，司法單位採取大動作，希望真的是有證據，「如果證據不足，或者是配合選舉來做司法操作，我想大家不會接受」。

陳雪生所涉貪汙案，源於前金門縣長、台北農產董事長楊鎮浯家族經營的金欣海運的「運油弊案」，金欣從2004至2020年間，多次取得中油高雄至金門的海上油料運輸標案，標金超過8億7000萬元台幣。

由於離島資源稀缺，金門長期仰賴往返高雄的油輪載送油品，楊鎮浯家族成立的金欣海運公司，靠著旗下的「金航貳號」油品船，獨攬中油運至金門的海上油料運輸工作。

陳雪生被爆於2019年間，因金航貳號油輪在澎湖西北方51浬處，主機曲軸嚴重斷裂發生故障，拖往金門料羅灣修復，引發金門斷油危機，根據標案契約，應尋找替代油輪繼續履約。

詎料，楊肅元等金欣海運高層人員，涉行賄時任立法院交通委員會召委的陳雪生，透過陳雪生開協調會向中油施壓，要求提前解約，讓金欣海運免找替代油輪履約，協助金欣省掉運輸成本。

當時楊鎮浯擔任金門縣長，金欣董事長為楊鎮浯母親洪玉真，但父親楊肅元才是實際負責人，不過陳雪生否認施壓關說與貪汙。

國民黨立委陳雪生被控涉貪，北檢24日指揮調查局幹員至立法院，搜索陳雪生辦公室等處...
國民黨立委陳雪生被控涉貪，北檢24日指揮調查局幹員至立法院，搜索陳雪生辦公室等處所，在近六小時搜索後，打包搬走四大箱證物（圖）。(記者許正宏／攝影)

精華 FAQ

  • 內文指出，陳雪生被控利用親友詐領助理費、收受廠商提供助理使用，並涉及行賄與收賄等不正利益，疑似違反貪汙治罪條例。

  • 台北地檢署指揮調查局搜索立院辦公室、金欣海運公司等35個處所，並約談陳雪生、楊肅元等27人到案，深夜再移送地檢署複訊。

  • 王鴻薇表示，雖然實際情況尚不清楚，但距離選舉愈來愈近，若證據不足或疑似配合選舉進行司法操作，社會恐怕難以接受。

上一則

黑白集／賴清德的823大罷免周年 執政傲慢變本加厲

下一則

卓榮泰喊沒錢勘災 蔣萬安：行政權彈性用在找藉口

延伸閱讀

耗時4年審理 台灣史上最大立委貪汙案 二審結果明揭曉

耗時4年審理 台灣史上最大立委貪汙案 二審結果明揭曉
用公權力替好友蒐證 台北調查官涉圖利、洩密 遭求刑8年

用公權力替好友蒐證 台北調查官涉圖利、洩密 遭求刑8年
立委收賄案 陳超明、徐永明改判無罪 蘇震清、廖國棟上訴被駁

立委收賄案 陳超明、徐永明改判無罪 蘇震清、廖國棟上訴被駁
北市刑警隊長涉收賄百萬洩個資 師徒收押

北市刑警隊長涉收賄百萬洩個資 師徒收押

熱門新聞

陳幸妤17日受訪吐露她的心願就是全家一起開開心心出國，「那是我的幻想啦，我在等一個不存在的人」。（記者袁志豪／攝影）

重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課

2026-08-18 04:57
陳幸妤說之前跟趙建銘都沒有在過情人節，這個紀念日也沒有活動，很開心今天收到這麼多禮物。（記者袁志豪／攝影）

從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物

2026-08-19 08:29
安以軒（右）、丈夫陳榮煉（左）。(聯合報系資料照)

澳門富商老公陳榮煉入獄 安以軒想動1.9億台灣帳戶二審再吞敗

2026-08-19 01:10
台灣人不愛國旅紅到海外，新加坡海峽時報歸咎給住宿費過高、夜市千篇一律等原因。本報系資料庫

花錢活受罪？台灣人不愛國旅連外媒都關注 專家給解方

2026-08-21 09:46
陳幸妤今天指出，帶父親去趙的診所看診，「一路被冷落，都沒人理我們，感受很不好就走了」。(記者袁志豪／攝影)

女友是這大學 陳幸妤：帶爸爸去趙建銘診所沒人理我們

2026-08-18 10:15
陳幸妤19日上午因看診並未受訪，但10時許在媒體群組傳訊「阿嬤有跟我兒子說，爸爸回國就要處理教育基金的事」。(記者袁志豪／攝影)

2300萬孩子教育基金拒不歸還 陳幸妤：趙建銘返國要處理了

2026-08-18 23:51

超人氣

更多 >
很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」

很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」
退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活
美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數

美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數
越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院
省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請

省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請