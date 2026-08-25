藍委陳雪生涉貪被查 藍質疑時間點：距離選舉愈來愈近

國民黨立委陳雪生（圖）被控涉貪，北檢24日指揮調查局幹員至立法院，搜索陳雪生辦公室等處所。(本報資料照片)

國民黨立委陳雪生被控利用親友詐領助理費、收受廠商提供助理使用，以及行收賄等不正利益，涉違反貪汙治罪條例，台北地檢署昨天指揮調查局大動作搜索立院辦公室、金欣海運公司等35個處所，約談陳雪生、北農董事長楊鎮浯父親、前國大代表楊肅元共27人到案，深夜移送地檢署複訊。

同案約談包括陳雪生胞弟、國會辦公室主任陳雪懷，辦公室秘書邱吉承、助理林佩儒、金欣海運財務長、財會人員等。

國民黨立委王鴻薇表示，目前雖對陳雪生遭搜索的實際情況還不清楚，但距離選舉愈來愈近，在這個時間點，司法單位採取大動作，希望真的是有證據，「如果證據不足，或者是配合選舉來做司法操作，我想大家不會接受」。

陳雪生所涉貪汙案，源於前金門縣長、台北農產董事長楊鎮浯家族經營的金欣海運的「運油弊案」，金欣從2004至2020年間，多次取得中油高雄至金門的海上油料運輸標案，標金超過8億7000萬元台幣。

由於離島資源稀缺，金門長期仰賴往返高雄的油輪載送油品，楊鎮浯家族成立的金欣海運公司，靠著旗下的「金航貳號」油品船，獨攬中油運至金門的海上油料運輸工作。

陳雪生被爆於2019年間，因金航貳號油輪在澎湖西北方51浬處，主機曲軸嚴重斷裂發生故障，拖往金門料羅灣修復，引發金門斷油危機，根據標案契約，應尋找替代油輪繼續履約。

詎料，楊肅元等金欣海運高層人員，涉行賄時任立法院交通委員會召委的陳雪生，透過陳雪生開協調會向中油施壓，要求提前解約，讓金欣海運免找替代油輪履約，協助金欣省掉運輸成本。

當時楊鎮浯擔任金門縣長，金欣董事長為楊鎮浯母親洪玉真，但父親楊肅元才是實際負責人，不過陳雪生否認施壓關說與貪汙。

國民黨立委陳雪生被控涉貪，北檢24日指揮調查局幹員至立法院，搜索陳雪生辦公室等處所，在近六小時搜索後，打包搬走四大箱證物（圖）。(記者許正宏／攝影)