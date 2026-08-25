明年統籌款 雙北雙破千億 新北人均獲配2.66萬全台最低
財政部國庫署昨公布地方政府明年獲配的中央普通統籌分配稅款，由於稅收預算增加，地方獲配的統籌稅款也增至9336億元的新高。各縣市獲配情況方面，台北市、新北市雙雙破千億元，分別獲配1264億（台幣，下同）、1075億元；但以人均獲配數計算，新北市因人口較多，僅2.66萬元，不僅在六都中敬陪末座，也是全台最低。
行政院院會上周通過明年度中央政府總預算案，其中稅課收入編列3兆5220億元，較今年預算數增加1兆413億元，連帶使得地方獲配的統籌稅款「水漲船高」。由於年底適逢九合一地方選舉，各縣市獲配財源格外受關注。
國庫署官員表示，中央統籌稅款分為普通和特別統籌款，根據新版財政收支劃分法的稅課收入畫分比率及明年度中央政府總預算案相關稅收推估，明年度統籌款規模達9725億元，較今年的8841億元增加884億元，成長10%；其中分配給地方政府的普通統籌款金額，經過公式及分配指標設算，昨天已通知各縣市與鄉鎮。
中央對地方補助除了統籌分配稅款，還包含主計總處的一般補助款、計畫型補助款；明年合計對地方挹注財源將破兆元，達1.3兆元。
從各縣市分配情形來看，以台北市獲配1264億元最多，也是連續兩年超過千億元；新北市以1075億元居次，也是普通統籌稅款首次獲配逾千億元；高雄市則以832億元排名第三。台中市則獲配824億元、桃園市742億元、台南市556億元。
若以7月戶籍人口數計算平均每人獲配金額，全國平均每人獲配4.02萬元。六都仍以台北市平均每人分配5.22萬元居冠；其次是桃園市3.15萬元，高雄市3.07萬元排名第三。
其他縣市部分，扣除離島，以台東縣平均每人獲配11.6萬元最高、花蓮縣8.23萬元居次，第三為新竹市7.71萬元，第四名為南投縣5.9萬元、第五名為宜蘭縣5萬元。六都以外最末兩名為彰化縣人均3.02萬元、屏東縣3.88萬元。
根據明年度中央政府總預算案，明年中央對地方政府補助合計1兆3579億元、增加1929億元，其中中央統籌分配稅款9725億元，年增一成；一般性補助款編列3072億元、增幅22.8%；計畫型補助款編列782億元、年增1.5倍。
財政部國庫署公布，明年中央普通統籌分配稅款規模增至9336億元，創下新高；其中分配給地方政府的金額已依公式與分配指標通知各縣市與鄉鎮。 台北市以1264億元居首，連兩年超過千億元；新北市以1075億元居次，首次普通統籌稅款破千億；高雄市832億元、台中市824億元、桃園市742億元、台南市556億元。 新北市雖然總額達1075億元，但因戶籍人口數最多，平均每人只分到2.66萬元，不僅在六都敬陪末座，也成為全台最低，反映人口規模對人均分配的影響。
精華 FAQ
財政部國庫署公布，明年中央普通統籌分配稅款規模增至9336億元，創下新高；其中分配給地方政府的金額已依公式與分配指標通知各縣市與鄉鎮。
台北市以1264億元居首，連兩年超過千億元；新北市以1075億元居次，首次普通統籌稅款破千億；高雄市832億元、台中市824億元、桃園市742億元、台南市556億元。
新北市雖然總額達1075億元，但因戶籍人口數最多，平均每人只分到2.66萬元，不僅在六都敬陪末座，也成為全台最低，反映人口規模對人均分配的影響。
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