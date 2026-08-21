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趙少康：禿子、漢子、燕子應再集結 納入蔣萬安拉抬選情

記者屈彥辰／台北21日電
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國民黨立委羅智強舉行「說歷史陪爸媽」首映會，中廣前董事長趙少康也來現場支持。（記...
國民黨立委羅智強舉行「說歷史陪爸媽」首映會，中廣前董事長趙少康也來現場支持。（記者屈彥辰／攝影）

國民黨立委羅智強今舉行「說歷史陪爸媽」首映會，中廣前董事長趙少康到場支持。趙受訪時表示，「禿子、漢子、燕子」應再集結並納入台北市長蔣萬安拉抬聲勢，黨主席對選舉有責，勝敗與否應綜合各縣市整體評估。

趙少康說，他很早前就跟台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜講過，三人也都同意，2018年「禿子、漢子、燕子」造成風潮，禿子、漢子、燕子應再集結，尤其現在蔣萬安聲勢也很高，如果禿子、漢子、燕子再把蔣萬安拉進來，聲勢會很大。

媒體詢及國民黨團總召傅崐萁似乎想要爭取立法院副院長，今天是否尷尬？趙少康說，爭取副院長是其權利，有什麼好尷尬的，沒有什麼尷尬，大家都是好朋友，怎麼不能打招呼？

國民黨主席鄭麗文今也來支持，外界關注是否有世紀大和解？趙少康說，沒有什麼誤解，有不同的意見很正常，沒有什麼問題啊，本來都是好朋友。

趙少康說，主席當然對選舉是有責任，就像賴清德對於民進黨的選舉也有責任，可以說這是要求，也可以說是期待嘛。彰化是六都以外的第一大縣，光選民就超過100萬人，現在大家盡力拚，選完以後再看整個結果，也不是看某一個縣市，要整體看，像是高雄到底怎麼樣、新北守不守得住，好幾個地方要一起看，綜合來看。

精華 FAQ

  • 他認為2018年三人合體曾形成很強的政治風潮，如今若再集結，並把聲勢高的蔣萬安一起拉進來，能進一步擴大國民黨的選戰聲量與整體氣勢。

  • 趙少康認為爭取副院長是傅崐萁的權利，沒有什麼好尷尬的，大家也都是朋友，彼此見面打招呼並不會有問題，不需要刻意解讀成衝突。

  • 趙少康表示，黨主席當然要對選舉結果負責，但不能只看單一縣市，應把高雄、新北等多個關鍵地方一起綜合評估，全面判斷整體勝敗。

趙少康 蔣萬安 韓國瑜

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