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新聞眼／政院明目張膽違憲 已在獨裁邊緣

記者 陳熙文
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行政院長卓榮泰屢屢不副署國會通過的法案，恐涉違憲。（本報資料照片）
行政院長卓榮泰屢屢不副署國會通過的法案，恐涉違憲。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

本文批評行政院以不副署阻擋立法院通過法案，未循覆議程序，恐違反憲法並讓行政權過度擴張，造成憲政失衡。

行政院再次不副署，加深朝野間的憲政僵局。此刻，問題的嚴重性已不僅止於朝野衝突對立，也不只有行政權和立法權之爭，恐涉行政院明目張膽的違憲。

憲法第37條規定，「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。」

正如立法院長韓國瑜所言，所謂「副署權」是行政院長同意或否決總統公布法案的權力，乃行政院對總統公布的法律負連帶責任的證明，形同對總統的監督制衡；行政院若反對國會通過的法案，應循「覆議」移請立法院再行討論與表決，而不是因為知道覆議成功的機率不大，就偷換概念。

尤其從邏輯上來看也不合理，如果行政院可以動用不副署來制衡立法院，憲法中又為何要設有「覆議」？更何況，不副署的裁量權全在行政權手上，大有權力失衡之嫌。

以行政院不願副署立院日前通過的「有線廣播電視法」修正案為例，理由是該修正案與行政院先前不予副署的「衛星廣播電視法」修正案的內容相近，等於行政院可任意決定是否不副署和不副署理由，完全沒有地方監督的機制，甚至違憲與不違憲都由行政院說了算。

再談「兒少成長及未來帳戶條例」，不副署理由為介入政院規畫中的人口政策及預算，恐影響行政權行使，這理由仍僅憑政院一面之詞，等於未來只要行政院不滿任何法案，都可以說是不符合施政計畫、都算違憲，皆可以不予副署，這樣子說得通嗎？

卓榮泰說自己不是做大法官，只是依憲法解釋，但行政院實則自行解釋憲法坐大行政權。從行政院對副署權的詮釋和辯護看，台灣恐怕已站在獨裁的危險邊緣。

精華 FAQ

  • 作者認為這不只是朝野對立，而是行政權與立法權的憲政衝突升高，甚至可能被解讀為行政院明目張膽違憲，讓台灣的權力制衡機制進一步失衡。

  • 因為憲法既然設有覆議程序，就代表行政院若不同意法案，應透過正式的再審查與再表決處理，而不是以不副署取代，否則等於讓行政權自行決定法案生死。

  • 作者認為這些理由都只是行政院單方面解釋，沒有外部監督機制，甚至可能變成行政院不滿任何法案都能拒絕副署，進而自行判定違憲與否，風險極高。

韓國瑜

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