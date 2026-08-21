新聞眼／連任換「人民延壽」 總統失言、失格

總統賴清德日前到彰化縣出席健保復健病房計畫啟航記者會，表示「如果能給我八年，我就能提升國人的平均餘命三年」。（中央社）

AI摘要 文章摘要整理： 本文批評賴清德以「給我八年、延壽三年」談政績不當，認為平均壽命難以用任期承諾，且台灣仍面臨城鄉差距與不健康餘命等結構問題。

賴清德 總統，第一位醫師背景的總統。上周他到彰化縣參加「衛生福利部健保 復健病房計畫啟航記者會」，他說自己最了解國人平均壽命難以延長的原因，「如果能給我八年，我就能提升國人的平均餘命三年」。

我們換個方式問：賴總統，如果人民不再給你四年，延壽三年就不做了嗎？你有沒有想過，話說出口，人民心裡的感受「不酥湖」，畢竟，將提升人民的平均壽命跟任期綁一起的邏輯很粗暴失格。

平均壽命是從0歲開始算，而平均餘命是指在某個年齡層，平均還能再活幾年的概念，也就是說，平均壽命就是0歲的平均餘命。國民平均壽命是衡量國家基本健康評估、整體社會經濟福祉及國家競爭力評比的重要統計指標。根據內政部2024年簡易生命表，全國平均壽命為80.77歲，比前年增加0.54年。

台灣醫療進步，台灣人均壽命長期趨勢呈穩定上升，但與10年前相比，台灣人平均壽命也只增加約1.5歲，與長壽國家相比，台灣仍短了3至5歲的壽命。

再者，台灣平均壽命呈現自北而南遞減、西部高於東部的現象。據內政部統計，直轄市，2023年民眾平均壽命，台北市83.32歲最高，依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市，東部縣市平均壽命較西部縣市低。說明醫療資源存在城鄉差距。

「給我八年延長壽命三年」有三個不恰當。第一，太政治。人的平均壽命與全球公衛、經濟水準、人的基因、極端氣候及突發疫情等多重複雜因素交叉影響，不能用「再一任」這種過度簡化方式當作訴求籌碼。

第二，8年內要讓人口的平均餘命一口氣增加3歲，在人口統計學上是極為巨大的跳升。台灣平均壽命已經超過80歲，往上拉高1歲的難度呈指數級上升，8年增加3歲在統計上不符合常態遞增規律。

第三，政府提出配合「健康台灣」推動癌症治療三箭，目標在2030年前將相關標準化死亡率降低三分之一，但公衛學者與醫界也指出，只追求「活得久」往往伴隨著臥床或失能時間拉長，也就是不健康餘命增加。如果政策未能同步改善生活品質與長照需求，社會醫療負擔會更沉重。

活得久也要活得健康，近年醫學界也不斷倡議應減少人生臥床時間，不健康餘命縮短比活得久更重要。目前台灣醫療體系面臨醫護嚴重出走潮，醫院無人力照料住院患者，「有床無人顧」的現象，衛福部雖推出在家住院等政策因應，但目前醫療照顧的涵蓋率預期正在逐漸降低，設若再出現類似新冠疫情爆發，脆弱族群死亡率大增的情形。

賴總統比誰都知「醫者仁心」的道理，政府提升人民活得久、活得健康，是政府的本分，拿再給四年換延壽，說不好聽點，賴清德的心裡，難道連任比人民還大嗎。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）