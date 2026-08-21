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台總預算未編列退休金 逾百退休警消抗議賴政府霸凌

台灣新聞組／台北21日電
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行政院昨公布明年度總預算，依然未依立法院三讀通過的法案編列警消退休金等預算，台灣...
行政院昨公布明年度總預算，依然未依立法院三讀通過的法案編列警消退休金等預算，台灣民眾黨主席黃國昌（中）20日號召逾百名退休警消到行政院抗議。（記者邱德祥／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

行政院因兩項法案有違憲疑慮，暫不編列相關預算，遭黃國昌與退休警消到院前抗議，批評政府拖延執行法律並損及退休權益。

行政院目前以有違憲疑慮，暫緩編列志願役加薪以及提高警察人員所得替代率預算，人事總處昨羅列近年強化軍公教待遇作為，仍未列入在野訴求。民眾黨主席黃國昌昨率領逾百位退休警消人員赴行政院前抗議，退休警消人員批評政府形同霸凌，喊話政府依法行政。

立法院今年4月協商時，要求行政院應在今年總預算付委後半年，提出有關軍人待遇條例及警察人員人事條例相關修正案，以及其他有關軍公教保障措施。

行政院長卓榮泰在院會後記者會表示，兩項法案釋憲結果未出爐，但警察退休權益已有提升，年資35年所得替代率可達69%，若能採一致標準，是可討論的基礎，政府也依勤務危險跟勞務特性，強化軍警各項待遇提升津貼，加上軍人過去多次加薪；行政院會依立法院朝野協商要求，在10月15日前將相關內容回覆立院。

民眾黨主席黃國昌昨率領逾百位退休警消人員赴行政院前抗議，他指出，退休警消奉獻一生、出生入死保護人民，如今到了退休年齡，依法應取得的權益卻遭政府拖延。當政府連國會三讀、總統公布的法律都敢公然拒絕執行，在野黨與人民都必須更嚴肅思考，接下來要如何捍衛民主法治。

全國退警總會榮譽會長耿繼文批評，民進黨政府對警消退休權益的處理形同「霸凌警消」，他從年輕投入警界，工作42年後退休，卻因年改只能以35年年資計算，退休所得一度遭大幅調降，並不合理。

消防退休人員協會總會常務理事陳群應表示，退休警消不是要求特權，而是爭取一套合理、穩定且值得信賴的退休制度。他呼籲，警消長年犧牲家庭並承擔風險，退休後理應獲得尊嚴與保障，政府若仍不守信、違背法治與民意，甚至選擇性拒絕執行法律，終會遭到譴責。

國民黨立委吳宗憲說，這個政府「要你賣命時，捧你是英雄，要給法定保障時，直接丟包」。

精華 FAQ

  • 爭議焦點在於行政院暫緩編列志願役加薪與提高警察所得替代率預算，退休警消認為這是拖延依法應給的權益，甚至形同拒絕執行法律。

  • 黃國昌帶領逾百位退休警消到行政院前抗議，主張退休警消奉獻一生、依法應得的退休保障卻被政府拖延，並要求政府依法行政、不要選擇性執法。

  • 卓榮泰表示，相關法案釋憲結果尚未出爐，但警察退休權益已有提升空間，且政府會依立院協商要求，在10月15日前將相關內容回覆立法院。

卓榮泰 黃國昌 民眾黨

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