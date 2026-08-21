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黑白集／台獨滑向皇民？ 別當軍國主義幫凶

黑白集
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日本防衛大臣小泉進次郎（前中）等閣員15日前往靖國神社參拜。（路透）
日本防衛大臣小泉進次郎（前中）等閣員15日前往靖國神社參拜。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

本文批評外交部對日本政要參拜靖國神社採取寬容態度，並指賴政府在抗中語境下淡化日本殖民與侵略歷史，恐淪為軍國主義的幫凶。

日本戰敗日紀念，自民黨「黨四役」集體赴靖國神社參拜，創下戰後首例。外交部卻發表聲明，稱「尊重」其多元歷史觀，儼然遺忘中華民國正是甲級戰犯罪行的直接受害者。外交部整紙聲明透露濃重的虛無傾向，口氣更像個事不關己的路人。

三天後，外長林佳龍面對國會質問，才勉強承認「日本是二戰侵略方」；但他轉頭又說，「不能無視台灣現正面對中國的威脅」。他此話邏輯錯亂至極：千萬人頭滾落的侵略不必計較，還要夥同這隻豺狼一起禦敵。

作為一再自我宣揚的「務實台獨」路線，賴政府竟毫無阻滯地從「台獨史觀」滑向「皇民史觀」。若真以追求台獨為職志，怎能忘卻台灣在日本殖民統治的牢籠中煎熬半世紀？怎能不知百餘年前首次孕生的台獨，就是為了反抗日帝國的殖民暴行？而如今所謂的務實台獨，卻自甘淪為向其搖尾乞歡的附庸。

更何況，無論民進黨如何去中國化，其執政的整體框架率皆在中華民國憲法下運行，不曾稍改。「中華民國」與「日本」固可以友好，但「中華民國」對「軍國主義」幽靈的鞭笞，卻不能以兩岸同室操戈為由，一筆勾銷。

也因此，當日本軍國主義的狂熾再現時，中華民國不能去當一個為它催生的幫凶，那不只是對萬千死難同胞的背叛，更無顏以對曾同遭蹂躪的亞洲人民。（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 文章認為外交部發表「尊重」聲明過於虛無，彷彿忘記中華民國曾直接承受甲級戰犯罪行的傷害，態度像事不關己的旁觀者。

  • 作者認為他一方面承認日本是二戰侵略方，另一方面又以中國威脅為由主張合作，邏輯混亂，等於把侵略歷史與現實安全問題混為一談。

  • 文章批評賴政府的務實台獨路線，忽視台灣曾受日本殖民統治的歷史，甚至對日本政治與軍國主義傾向過度友善，偏離原本的反殖民立場。

中華民國 靖國神社 日本

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