不扛輔選？彰縣長王惠美：我是黨員 只是沒接競總職務

彰化縣長王惠美在臉書發長文，被解讀為無意扛起輔選責任。王惠美20日表示，她是國民黨員，只是沒有接競選總部職務。（記者林敬家／翻攝）

AI摘要 文章摘要整理： 彰化藍營選情持續低迷，王惠美未扛輔選引發聯想，但她澄清僅是未任競總職務；黨內人士對局勢悲觀，魏平政則盼以既有節奏持續推進選戰。

藍營彰化縣長選情持續低迷，彰化縣長王惠美近日在臉書發長文，被解讀為無意扛起輔選責任；王惠美昨強調，她是國民黨 員，只是沒接競選總部職務。前縣長卓伯源上節目則指黨內人士認為現階段已進入「垃圾時間」，對選情悲觀；黨主席鄭麗文 則對彰化布局沒有進一步回應。

國民黨前天在彰化辦理行動中常會，彰化縣長王惠美受邀未出席，引發議論。前縣長卓伯源說，王惠美的缺席反映基層民意與壓力，透露已有藍營基層轉向支持前彰化市長邱建富。

卓伯源指出，要扭轉局勢唯有進行整合型民調，由最高者報請黨中央；他雖與謝衣鳯、洪榮章、柯呈枋聯繫且獲認同，但三人因憂重蹈覆轍不敢公開表態，甚至有人消極認為已進入「垃圾時間」。此外，卓伯源提及魏平政選情受阻且面臨資源與政治獻金未到位等困境。

國民黨彰化縣長參選人魏平政澄清，中央並未給予特定承諾僅有提名徵召，目前已有小額捐款支持，強調王惠美專注縣政就是給他最好的後盾。

彰化選情紛擾，國民黨主席鄭麗文昨出席北市藍營參選人競總開幕茶會，面對媒體提問，快步離場未回應；立委牛煦庭緩頰，徵召已定，重點在於制衡民進黨 ，依既有節奏推進選戰，無需過度解讀。

面對藍營對手選情低氣壓，民進黨參選人陳素月競選總部回應，不過問他黨家務事，相信選民會做出正確選擇；無黨籍參選人邱建富則指出，民調顯示自己在中間選民與藍營支持者中皆有斬獲，反映選民「選人不選黨」的傾向，強調選戰操之在己，將持續爭取認同。