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合體韓國瑜、蔣萬安 盧秀燕喊重返執政缺一不可

台灣新聞組／台北21日電
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立法院長韓國瑜（中）近日就政院不副署立院法案，與行政院長卓榮泰隔空交火。台北市長...
立法院長韓國瑜（中）近日就政院不副署立院法案，與行政院長卓榮泰隔空交火。台北市長蔣萬安（右）與台中市長盧秀燕（左）20日力挺韓國瑜，呼籲行政院盡快副署國會三讀法案。（記者曾學仁／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

韓國瑜、盧秀燕與蔣萬安同台抨擊卓榮泰副署爭議，盧更喊出國民黨重返執政「缺一不可」，被解讀為藍營備戰2028、強調團結結盟的重要訊號。

立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕及台北市長蔣萬安昨日同台出席活動，三人立場一致重砲抨擊行政院長卓榮泰拒絕副署立院通過的法案。盧秀燕致詞時更意有所指地宣示，國民黨若重返執政「韓院長、萬安，我們都在，缺一不可」，展現藍營大團結及備戰2028的決心。

本報系聯合報報導，繼在臉書發文交鋒後，卓榮泰昨在政院通過明年度總預算會後記者會說，針對立法院提出的違憲法案，若總統手上沒有否決權，國家很可能變成「在野獨裁」；總統依法必須公布法律，但需經行政院長副署，行政院長就必須有勇氣、責任跟義務，「我不是做大法官，我是依照憲法解釋」。

韓國瑜昨與台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安一道參加由台灣民主基金會推動成立的「台灣地方政府聯合會」記者會。韓國瑜再批卓榮泰觀念錯誤，政院要總統制衡的手段是不副署，政院反制立院三讀法案的工具是「覆議」，規定清清楚楚，他很遺憾卓榮泰把副署權武器化、大錯特錯。

對韓國瑜與卓針對「副署權」交火，盧秀燕和蔣萬安昨力挺韓。盧秀燕說，國家的領導人包括行政院長和執政黨，必須要堅持並遵守中華民國憲法，守護民主，自從總統民選以來，每位總統對於立法院通過的法案都會副署和執行，「國家領導人不該帶頭毀憲亂政」；蔣萬安批評政院恣意妄為、專擅蠻橫；新北市長侯友宜也說，希望國家能團結，行政、立法都依法執行。

台北中國時報報導，盧秀燕更意有所指的表示，台灣的民主需要健全的執政黨跟在野黨，「未來國民黨重新執政，韓院長、萬安，我們都在，缺一不可」。近盧人士解讀，此話是在展現2028承擔責任的決心。

對於盧秀燕表明重新執政「韓蔣盧缺一不可」，親盧人士透露，這段話用意在於破除藍營過去分裂的老路，且明確對外表達「3人站在一起，明確結盟」，避免對手見縫插針。

藍委王鴻薇解讀，盧秀燕此番發言對藍營選民是好消息，盧等於釋出了團結宣示，也代表未來2028不會再重蹈過去內部不團結的狀況，基層支持者是樂觀看待的。

據報導，不具名藍委表示，盧秀燕如此表態「很聰明」，因為日前媒體公布2028總統大選藍營潛在參選者的民調後，盧確實感到危機，而盧備戰2028是大家都知道的事情，可是過去包括黨主席選舉，以及近日有民調指盧秀燕聲量下滑，都讓外界擔心她是否可以挑起重擔。

該藍委表示，該民調雖顯示蔣萬安是多數藍營選民喜愛、看好的對象，但基層也擔心蔣萬安有現任魔咒，恐重蹈侯友宜、韓國瑜的覆轍，且距離大選尚遠，這些意見領袖對外展現團結、結盟，都是利大於弊的。

外界另關注為何沒有提及國民黨主席鄭麗文，近盧人士表示，因為鄭麗文沒有在場，外界不必多所揣測。

盧秀燕子弟兵、藍委廖偉翔也表示，盧市長的講話展現真正「國家級領袖高度」，更勾勒出國民黨重返執政「團結共治」的最強藍圖。基層與黨內早已形成高度共識，期待國民黨2028守護台灣、贏回中華民國！

精華 FAQ

  • 三人同台出席地方政府聯合會活動時，重點都放在卓榮泰拒絕副署立院通過法案的爭議上。韓國瑜批評政院把副署權武器化，盧秀燕與蔣萬安則公開力挺，強調應依法行政與遵守憲法。

  • 盧秀燕喊出國民黨若重返執政，韓院長、蔣萬安與她「缺一不可」，被外界解讀為藍營對2028選局的團結宣示。這番話不只凸顯三人結盟，也意在降低外界對藍營分裂的疑慮。

  • 親藍人士認為，這次同台有助於破除藍營過去內鬥印象，向外界明確傳達3人站在一起。王鴻薇等人也認為，這對支持者是好消息，顯示藍營正為2028提前整隊。

韓國瑜 盧秀燕 蔣萬安

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