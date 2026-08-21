台普發1萬現金「作業需5個月」 明年春節前恐難發放

財政部國庫署長表示，普發現金1萬台幣，整體作業時程至少需要5個月，能否在明年春節前發放無法明確承諾。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 財政部指出，普發1萬元因納入年度總預算且需重走招標流程，整體作業至少5個月，能否在春節前發放仍無法承諾。

普發現金1萬（台幣，下同）何時發放，財政部 國庫署長陳柏誠昨天表示，過去是透過訂定特別條例辦理普發現金，這次普發現金納入總預算編列，實際發放時程須尊重立法院預算審查進度。這次因為納入中央政府年度總預算，無法排除預算法及政府採購法，整體作業時程至少需要5個月，能否在春節 前發放無法明確承諾。

陳柏誠說，若以特別條例排除預算法及政府採購法，依過去規畫，整體發放時程大約可縮短兩個月；若依正常程序辦理，至少需要5個月，但這次須等立法院通過總預算、總統公布後才能執行，包括發放系統廠商及媒宣等，都涉及重新招標，時程仍存在許多變數。

普發金額為何訂「1萬元」？陳柏誠表示，日前向總統報告完總預算後，主計總處預估今年全年經濟成長率達到11.05%、創39年來最高，債務比的部分也是歷年最低，財政部據此重新預估稅收、營業基金獲利情形，盤點籌編量能後，預估可再多2000多億元。

明年度中央政府總預算案歲入來源別編列情形中，內地稅（不含關稅）編列3兆3543億元，較今年度預算案2兆3338億元成長43.7%。成長主力為證交稅與所得稅，其中證交稅估算是以上市櫃日均成交值為1.1兆元；今年上市公司第一季淨利也成長逾51%，預期稅收將大幅成長。但未來如果稅收不如預期，歲入情況比預期短絀，他坦言，會採比較傳統的方式因應時局。

陳柏誠指出，普發現金如同寬鬆財政政策，還債就是緊縮政策。據國發會預估，明年度普發現金1萬元，約能帶動GDP年增率上修0.35個百分點。

國民黨文傳會主委陳以信指出，國民黨主張的普發2萬元，是根據今年的超徵稅收與歲計賸餘，今年可先發1萬元，明年再依總預算歲入的AI紅利，明年再發1萬元，總共2萬元。陳以信說，黨版的重點是今年就能發，不用拖到明年。

卓榮泰表示，若加碼，將排擠其他政策與經費。