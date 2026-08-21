台明年總預算破3.9兆 國防經費逾1.1兆 占GDP近4％

行政院拍板近4兆台幣的明年度中央政府總預算，行政院長卓榮泰（中）率相關官員出席行政院會後記者會，說明總預算案編列重點。（記者邱德祥／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 明年度中央政府總預算與國防經費雙雙創新高，國防占GDP近4%，同時搭配特別預算與追加預算補強軍備及不對稱戰力。

行政院昨拍板明年度中央政府總預算案，國防經費超過1.1兆台幣（下同），GDP占比3.93%。擴張最大為軍事投資2591億元，較今年增加975億元，用於持續推動國艦國造及軍購等不對稱戰力。為補足先前遭立院刪減的國防特別預算，國防部 計畫將強弓飛彈等10案納入今年度追加預算提出。

媒體詢問1.25兆元特別預算遭刪減的項目如何因應？國防部主計局長謝其賢表示，扣除立法院三讀軍購特別預算7800億元納入的10項軍購案，國防部提出2100億元無人載具特別預算案也納入3案，剩下10案將全數納入今年度追加預算。

主計局歲計處處長嚴明德指出，明年度國防經費1兆1225億元，比今年增1730億元，除軍事投資擴張外，對於籌措裝備零附件、基本存量及保修能量，以及基本彈藥的補充、阻絕設施採購，新增作業維持費257億，達2,247億元。此外，隨著行政院核定增加軍職人員各項給與加給和擴大戰鬥部隊加給的支領對象，人員維持費增編73億元至2081億元。

行政院稱，新式戰機採購特別預算及海空戰力提升特別預算均已到期，但因應國際情勢，韌性特別預算仍編列943億元；預計編列不對稱戰力採購及國防自主無人載具等兩項特別預算共1445億元，共計編列特別預算2388億元。

因經濟成長強勁，明年度歲入、歲出皆編列3兆9266億元，雙創新高，其中社會福利、國防及地方整體預算都突破1兆元；另有10項新加碼，包含普發1萬元、成長津貼5000元等人口戰略政策經費。

根據主計總處報告，明年度歲入歲出相抵達成平衡，加計債務還本1790億元，須融資調度財源1790億元，全數舉債支應，維持同額還本與實質無舉債目標；除了總預算舉債1790億元，加計特別預算178億元，共1968億元。

國民黨立院黨團書記長林沛祥批評，行政院玩文字遊戲美化財政，政府並非不借錢，而是借新還舊1790億元，如同刷卡繳另一張卡費卻自稱「零刷卡」，而總預算看似零舉債，特別預算卻另舉債178億元，兩本帳分開算，數字當然漂亮，本質上皆屬國家債務，但人民要的是誠實的帳，而非漂亮的帳。

中央對地方政府補助部分，明年度總預算一般性補助款及計畫型補助款編列3854億元，較今年度增加37.2%，連同中央統籌分配稅款9725億元，整體規模1兆3579億元；較今年度增加1929億元，約增16.6%。

總預算中，軍公教加薪4%等預算為392億元；退休軍公教人員月退金，先以今年5月公布的物價累積增幅調增5.89%設算。行政院人事總處說，屆時將注意主計總處發布實際CPI年增率再調整。

主計總處公務預算處長許永議說，去年歲計賸餘尚有857億元未運用，針對未來如何因應特殊狀況，因為預算具有彈性，可視需求辦理追加或特別預算。