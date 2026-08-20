九合一選舉倒數100天 藍綠行動中常會彰化較勁

民進黨19日在彰化舉行行動中常會，黨主席賴清德（前右）為黨籍縣長參選人陳素月（前左）背書表示，陳素月絕對是最能和中央合作的不二人選。（記者曾學仁／攝影）

年底九合一選舉進入倒數一百天，中選會今天發布選舉公告。在縣市長選戰部分，北、中、南各有一個決戰指標縣市，分別是新北市、彰化縣、高雄市，民進黨 喊出「拿彰化、守高雄、拚新北」，國民黨 則以「守新北、拚高雄」做為最大戰略目標。

隨著投票日逐漸逼近，藍綠白廝殺也愈來愈激烈。藍綠兩黨行動中常會昨天不約而同開拔至彰化縣，雙方場地僅相隔車程不到5分鐘，隔空較勁味濃。

針對縣市長選情，民進黨人士表示，放眼全台，北部持續鎖定新北市強攻，並設定為這次選戰最重要的勝負指標；中部地區雖然以台中市為議題串流核心，但彰化才是真正的「五五波」選區，目前彰化選情審慎樂觀，是中部最有機會「藍天變綠地」的縣市；南部選情大致穩定，唯獨高雄雖然領先，但差距不夠多到讓人安心，是綠營隱憂。

國民黨力拚維持現有執政縣市，以「守新北、拚高雄」為最大目標。在六都方面，台北、桃園、台中選情穩定領先，新北雖審慎樂觀但仍不可大意；而原執政的新竹縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣被列為「五五波」選區，要力保藍天不變綠地。

國民黨主席鄭麗文日前坦言，藍營執政的嘉義市與彰化縣屬艱困選區；新竹縣、宜蘭縣雖有狀況，同樣審慎樂觀。南部方面，高雄市被視為突破指標，黨務人士表示，關鍵在有無足夠的外部條件加持，「高雄只欠東風」。

彰化是6都以外的第一大縣，國民黨和民進黨昨同步移師彰化舉辦行動中常會。國民黨籍彰化縣長王惠美則再度缺席，已是第4度未與為鄭麗文及縣長提名人魏平政同台造勢，鄭麗文表示，有沒有跟王惠美同框不是重點，「我們姊妹沒有心結」，只要國民黨團結，一心為彰化，「我想不出有任何輸的理由」。

鄭麗文說，黨中央非常感謝王惠美，希望大家不要誤會，這半年來，雙方持續溝通、請益，甚至一度幾乎每天通電話，王惠美赴日本、澳洲期間也持續聯繫，希望替彰化找到最有勝選條件的人選。國民黨很用心處理提名，「最後無法真的找到縣長心目中的白馬王子」。鄭麗文感謝魏平政一無反顧承擔，抱著必勝決心投入選戰；魏平政要證明「夠格」給王惠美看，交棒給他絕對不會漏氣。

面對黨內議論，王惠美在臉書發出近500字長文，提及自己出國時透過媒體報導得知國民黨提名魏平政參選；但也強調「會善盡黨員之責」，和縣府團隊奮力打拚到最後一刻。

王惠美力挺新北市副市長劉和然參選彰化縣長未果，整合心結未解，至今都以公務繁忙及行政中立為由，缺席輔選行程。地方一度傳出，王惠美認為突然徵召魏平政，自己未受黨中央尊重。但知情人士指出，縣長人選提名作業從去年12月底啟動，正是因為黨中央「非常尊重」王惠美的意見，導致提名前後拖了5個月；對王惠美的心結仍難解，大惑不解。

年底九合一選舉進入倒數100天，國民黨主席鄭麗文（中）19日主持彰化行動中常會時表示，國民黨會在艱難情況下團結，務必全壘打。（記者黃仲裕／攝影）