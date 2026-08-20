我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李維特才宣布將離任 白宮立法事務主任也要走

當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗

黑白集／彰化同志不「同志」 鄭麗文該擔心

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨行動中常會19日移師彰化，黨籍彰化縣長王惠美（圖）受邀仍未現身。（本報資料...
國民黨行動中常會19日移師彰化，黨籍彰化縣長王惠美（圖）受邀仍未現身。（本報資料照片）

由於選情緊繃，藍綠兩黨19日都把行動中常會拉到彰化舉行。外界關注的焦點在，已連續三次缺席主席鄭麗文幫藍營候選人魏平政造勢活動的彰化縣長王惠美，到底會不會現身？藍營同志最後仍失望了，王惠美繼續選擇缺席。

這次選舉，彰化是最令人眼花撩亂的縣市，充分映照傳統勢力糾纏和國民黨同志不「同志」的景象。一開始，謝衣鳯、謝典霖的姊弟之爭就讓人倒盡胃口，謝家重男輕女令人不忍卒睹。接著，魏平政在爭議中出線，並未受到黨同志的衷心祝福。然後，想要「6連霸」議長的謝典霖，遭到同黨副議長許原龍的凌厲逼宮，兩人互罵是黑道。

在如此混亂的情勢下，王惠美還軋上一角，打定主意不理黨中央，甚至接連兩天分別與賴清德及卓榮泰同台，讓地方人士氣到七竅生煙。先前曾傳出，賴政府有意延攬王惠美入閣出任內政部長或教育部長，儘管消息遭間接否認，但不排除是「釣魚式」的消息。無論王惠美是否心動，她和藍營中央和地方的心結都已種下。

彰化陷入這樣的紛亂局勢，黨中央難辭其咎。在謝家「姊弟爭」時，鄭麗文未及時介入處理，然後坐視情況一波波惡化，無法阻止。王惠美出不出席中常會事小，但黨同志不再有共同志向，才最可悲。最後如果藍營輸掉縣長，謝家丟掉議長，誰會是笑著的人？（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 因為彰化同時出現謝家姊弟爭位、魏平政出線爭議、議長遭同黨逼宮，以及王惠美與中央、地方的互動失和，多股矛盾交織成高度混亂的局面。

  • 文章認為這顯示她不理黨中央，且接連與賴清德、卓榮泰同台，讓藍營地方人士不滿，也反映她與國民黨中央及地方之間的心結已經形成。

  • 作者批評黨中央在謝家姊弟爭執初起時沒有及時介入，任由情勢惡化，導致同志不再同心；若最後縣長與議長都失守，黨中央難辭其咎。

同志 國民黨 鄭麗文

上一則

台勞動部長訪滬出席技能競賽？ 陸：一中原則處理

下一則

賴：國軍增第3類戰鬥加給4000元 在野：退休警消賴著不給

延伸閱讀

彰化藍營縣長連日同框賴清德、卓榮泰 藍基層不滿

彰化藍營縣長連日同框賴清德、卓榮泰 藍基層不滿
決戰百里侯／彰化選情陷整合危機 卓伯源嗆鄭麗文 「輸掉下台」

決戰百里侯／彰化選情陷整合危機 卓伯源嗆鄭麗文 「輸掉下台」
提名心結未解？ 鄭麗文彰化輔選 王惠美卻同台賴清德

提名心結未解？ 鄭麗文彰化輔選 王惠美卻同台賴清德
民進黨行動中常會台中舉行 賴批盧食安破口 盧反諷賴不聞不問

民進黨行動中常會台中舉行 賴批盧食安破口 盧反諷賴不聞不問

熱門新聞

陳幸妤17日受訪吐露她的心願就是全家一起開開心心出國，「那是我的幻想啦，我在等一個不存在的人」。（記者袁志豪／攝影）

重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課

2026-08-18 04:57
前總統陳水扁女兒陳幸妤（左）的牙醫診所2021年開幕，她特地幫父親看牙。(本報資料照片／記者劉學聖攝影)

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

2026-08-12 20:25
陳幸妤說之前跟趙建銘都沒有在過情人節，這個紀念日也沒有活動，很開心今天收到這麼多禮物。（記者袁志豪／攝影）

從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物

2026-08-19 08:29
2016年陳幸妤（右二）牙醫診所開幕，當時人在保外就醫的前總統陳水扁（左）親自出席開幕活動，陳幸妤夫婿趙建銘（右一）一起現身。(本報資料照片)

陳幸妤離婚／她台大畢業 認識趙建銘不到1年結婚 2006年爆轉折

2026-08-12 21:54
台大醫學系畢業、身高180公分的趙建銘在阿扁擔任總統的第一年以駙馬身分成為第一家庭的一分子，因為深受扁嫂信任，在扁案扮演吃重的角色。(聯合報系資料照片)

幕後／陳幸妤斷開 扁嫂如何讓趙建銘成了攀權附勢的現代附馬爺？

2026-08-12 23:56
陳幸妤今天指出，帶父親去趙的診所看診，「一路被冷落，都沒人理我們，感受很不好就走了」。(記者袁志豪／攝影)

女友是這大學 陳幸妤：帶爸爸去趙建銘診所沒人理我們

2026-08-18 10:15

超人氣

更多 >
加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務
綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返
從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物

從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物
「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王

「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王
才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價

才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價