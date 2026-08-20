黑白集／彰化同志不「同志」 鄭麗文該擔心

國民黨行動中常會19日移師彰化，黨籍彰化縣長王惠美（圖）受邀仍未現身。（本報資料照片）

由於選情緊繃，藍綠兩黨19日都把行動中常會拉到彰化舉行。外界關注的焦點在，已連續三次缺席主席鄭麗文 幫藍營候選人魏平政造勢活動的彰化縣長王惠美，到底會不會現身？藍營同志 最後仍失望了，王惠美繼續選擇缺席。

這次選舉，彰化是最令人眼花撩亂的縣市，充分映照傳統勢力糾纏和國民黨 同志不「同志」的景象。一開始，謝衣鳯、謝典霖的姊弟之爭就讓人倒盡胃口，謝家重男輕女令人不忍卒睹。接著，魏平政在爭議中出線，並未受到黨同志的衷心祝福。然後，想要「6連霸」議長的謝典霖，遭到同黨副議長許原龍的凌厲逼宮，兩人互罵是黑道。

在如此混亂的情勢下，王惠美還軋上一角，打定主意不理黨中央，甚至接連兩天分別與賴清德及卓榮泰同台，讓地方人士氣到七竅生煙。先前曾傳出，賴政府有意延攬王惠美入閣出任內政部長或教育部長，儘管消息遭間接否認，但不排除是「釣魚式」的消息。無論王惠美是否心動，她和藍營中央和地方的心結都已種下。

彰化陷入這樣的紛亂局勢，黨中央難辭其咎。在謝家「姊弟爭」時，鄭麗文未及時介入處理，然後坐視情況一波波惡化，無法阻止。王惠美出不出席中常會事小，但黨同志不再有共同志向，才最可悲。最後如果藍營輸掉縣長，謝家丟掉議長，誰會是笑著的人？（轉載自聯合報）