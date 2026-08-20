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新聞評論／賴政府機關算盡 普發萬元就能毀憲買人心？

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賴總統宣布明年春節將普發1萬元台幣，被認為是一箭三鵰，展現賴政府絕頂精明的算計。...
賴總統宣布明年春節將普發1萬元台幣，被認為是一箭三鵰，展現賴政府絕頂精明的算計。（圖／總統府提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：賴政府宣布明年春節普發1萬元，被批是政策買票與施壓在野黨。
  • 重點二：文章指政院又以不副署方式改推5000元方案，顯示對憲政程序的挑戰。
  • 重點三：作者認為朝野惡鬥使憲法受損，真正能制衡者只剩選民。

選在今年度總預算剛過、明年總預算即將送審的間隙，賴總統宣布明年春節將「普發1萬元（台幣，下同）」。這招一箭三鵰之技，展現了賴政府絕頂精明的算計。但民眾剛「喜逢甘霖」，隨即便聽到閣揆卓榮泰「不副署」立院的「兒少未來帳戶」條例，將改發政院版的5000元成長津貼的消息。至此，人們飛來橫財的振奮，隨即被莫名的失望澆熄。政府普發萬元，就有踐踏憲法的權利嗎？

說普發萬元是賴政府「一箭三鵰」之技，絕不誇張。此舉作用有三：第一，向全民示好，炫耀經濟豐收，兼自誇善於治國；第二，發放時間雖押在明年，但此刻提出政策承諾，可先行收割年底地方選舉選票，利用執政優勢買票於無形；第三，意在要脅在野黨，不可再拖延明年度中央政府預算審查；否則，若民眾無法如願在春節前領到這筆錢，會把怒氣算在在野黨頭上。如此快狠準的精算，只令人驚嘆！

問題是，政治操作再機巧，在久經磨練的選民眼中，總會看出若干破綻。何況，普發現金的議題一年多來在野黨一再提出，民進黨的態度總是百般推拒。如今賴政府突然髮夾彎，所有說詞卻迥異於以往的立場，如此自我顛覆，不會讓民眾懷疑其執政的真誠嗎？

例如，去年沈伯洋等人才指控，普發現金是中共「窮台促統」的招數；如今賴政府發放，怎麼就不窮台促統了呢？再如，卓榮泰今年5月間才說去年普發現金造成年度舉債3000億，破壞國家財政紀律。事隔3個月，他自己要大撒幣，怎麼就把財政紀律置之度外了呢？去年爭議時，民進黨民代和親綠學者都稱，政府有財政賸餘，應用來補貼勞健保虧損、補貼電價、救濟弱勢，不應用在「沒有效益」的大撒幣；那麼這次的大撒幣預告，又將創造什麼效益呢？

相形之下，前一刻還在為總預算吵鬧不休的在野黨，包括剛剛訓斥了藍營立院黨團總召傅崐萁的立法院長韓國瑜，面對賴清德的政策買票與卓榮泰的違憲故技之雙面夾擊，似乎都顯得啞口無言了。韓國瑜先前不惜得罪黨內同志，一本公義催促總預算加速過關，卻遭卓第四度「不副署」重重打臉；如此不對等的行政／立法關係，還談什麼憲政五權分立？談什麼朝野相互尊重？

為此，韓國瑜發千字文重批行政院「執政權再大，也大不過憲法」，並引論語「君子務本，本立而道生」之語，批評行政院不尊重國家的根本大法。他當下的心情，應該深為自己「真心換絕情」感到懊惱吧！對照之下，卓則仍是一貫的痞子腔，譏韓國瑜讀了不少古書，卻沒讀好憲法和預算法，還反責他主導的立院未恪遵憲法。很顯然，在朝野無度的惡鬥下，憲法已淪為雙方互丟石頭的標靶；更糟的是，比較在乎憲法的一方，極可能在漫天煙硝中被塑造成禍首，這才是最讓人擔憂的事。

賴政府執政以來，國家運作陷入前所未見的空轉。除了居心險惡的大罷免以大失敗收場，憲法法庭因為大法官的缺額和歧見處於半癱瘓狀態，監察院剛剛唱起空城，檢察總長是由被否決的不適格人選「代理中」，NCC則處於「委員全空」的停擺狀態。這些，是人民想看到的「正常國家」景象嗎？

如果說還有誰能夠制止朝野的惡鬥，防止台灣變形的民主墮入深淵，那就只剩下選民了！能讓虛擲民脂民膏的大罷免以「31比0」完封的台灣選民，一定有足夠的智慧判斷誰在毀國毀憲，並在接下來的選舉中叫它出局，證明人民的感情和理智不是區區1萬元所能收買。

精華 FAQ

  • 作者認為這是精算過的政治操作，目的在向全民示好、收割地方選舉選票，並逼迫在野黨加速通過明年度預算，讓民眾若拿不到錢時把怨氣轉向對手。

  • 因為民進黨過去曾批評普發現金會窮台、破壞財政紀律，主張應把錢用於勞健保、電價與弱勢補助，如今卻轉而支持普發，讓作者質疑其真誠與一致性。

  • 作者認為朝野互相攻擊使憲法淪為標靶，行政、立法與監督機關又接連失靈，真正能終止亂局的只剩選民，應在未來選舉中用投票制裁毀憲者。

民進黨 卓榮泰 春節

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