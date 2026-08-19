九合一選戰攻防／藍拚萬安效應 綠打福利牌 白持續空戰

九合一選舉倒數100天，國民黨盼尋求連任的台北市長蔣萬安（左）「母雞效應」外溢全台，民進黨則希望台北市長參選人沈伯洋（右）加強牽制蔣萬安。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 九合一選戰倒數百日，藍營主打蔣萬安外溢效應，綠營則以沈伯洋牽制並結合福利政見與大咖輔選，民眾黨則續走空戰與精準提名路線。

九合一選舉倒數一百天，藍綠白各有選戰策略，盼替選情加溫。藍營太陽分進合擊全力輔選，更盼「蔣萬安 效應」外溢全台；民進黨以主、被動兩端出擊作為因應，一方面民進黨台北市長參選人沈伯洋 加強牽制尋求連任的蔣萬安力道，另則祭出「民生福利牌」與「大咖加持」為選情加溫；民眾黨則盼繼續發揮空戰優勢，力求選區突破。

蔣萬安近期頻頻跨縣市輔選，先後到宜蘭、花蓮，就連高雄、屏東議員參選人也掛出與他同框的競選看板。「蔣萬安效應」外溢全台，成為藍營寄望翻轉艱困選區的變數。據了解，各縣市長、議員參選人仍持續與蔣萬安方面接洽，盼未來蔣能持續到各地輔選。

藍營評估，蔣萬安連任聲勢穩定，在反毒油風暴後聲量更達高峰，藍營期待這股能量形成「母雞效應」，向其他縣市外溢，特別是在中間選民比重較高的都會型選區發揮助攻作用。蔣萬安與國民黨 主席鄭麗文的輔選能量，也能形成互補作用，加上台中市長盧秀燕在中部的既有基礎與立法院長韓國瑜的聲量，能達到分區輔選的加成效果。

民進黨人士表示，當初提名沈伯洋，主要任務之一正是牽制住蔣萬安，把蔣留在台北戰場，不讓外溢效應發生。雖然目前沈伯洋牽制力尚未完全發揮，但黨中央策略不變，仍希望在沈伯洋陸續推出各大政見後，一定程度把蔣萬安鎖在台北市內。

綠營選務人士指出，主動出擊部分，民進黨輔選策略仍是圍繞在「民生福利牌」與「大咖加持」，近期包括育嬰政策大利多、軍公教加薪、普發一萬元等，都是民眾十分有感的民生政策。

綠營選務人士說，另外，賴總統與前總統蔡英文已有相當默契，兩人在全台各縣市分進合擊，例如蔡英文今將以競總主委身分和新北市長參選人蘇巧慧同台，將輔選量能極大化。

民眾黨目標鎖定「議員席次翻倍」，直轄市及縣市議員部分首度採取「審慎評估、精準提名」，希望把有限資源集中在最有機會突破的選區，「提一席、拚一席、當選一席」。

民眾黨秘書長周榆修說，民眾黨今年要訴諸選民的價值，就是解決問題與堅持公平正義，如同民眾黨立院黨團展現揭弊監督的火力、推動法案的效率，地方議員參選人也要把務實問政、財政紀律與公開透明的精神帶進地方議會，形成「中央與地方聯合作戰」的強大動能。