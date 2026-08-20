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盧秀燕嗆賴總統：普發現金也不能為所欲為

台灣新聞組／台北20日電
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台中市長盧秀燕（中）喊話賴總統，國家的領導者還是要遵守憲法、尊重民主、服從多數。...
台中市長盧秀燕（中）喊話賴總統，國家的領導者還是要遵守憲法、尊重民主、服從多數。（記者游振昇／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

盧秀燕批評賴清德不要以普發1萬元現金就為所欲為，並主張行政院應依民主憲政盡速副署執行三讀法案，朝野則就副署義務與憲法界線激烈交鋒。

立法院長韓國瑜批評行政院不副署立法院三讀法案是動搖憲政，台中市長盧秀燕昨天也嗆賴清德總統，不要以為普發1萬元（台幣）現金就可以為所欲為，前總統陳水扁、蔡英文到馬英九在任，大家都會服從多數，尊重民主。

盧秀燕喊話賴總統，國家的領導者還是要遵守憲法、尊重民主、服從多數，包括陳水扁總統、蔡英文總統、馬英九總統在擔任總統期間，大家都會服從多數，尊重民主、尊重立法院，所以相關法案應該要秉持民主憲政的精神，趕快副署、執行。

國民黨發言人江怡臻昨表示，「憑什麼總統指定的行政院長，就可以恣意妄為行使它的行政權？」民眾黨主席黃國昌說，在當前民主憲政下面，行政院長的副署就是一個雞肋，有副署的義務，沒有不副署的權利，卓榮泰睜眼說瞎話真的是無恥至極。

黃國昌表示，所謂行政院長不副署，其實只是在玩文字遊戲，本質就是總統不公布法律，因為總統任命行政院長無須經過立法院同意，行政院長的副署，基本上在民主憲政下面就是一個雞肋，行政院長有副署的義務，但是沒有不副署的權利。

高雄市長陳其邁昨以「憲法最大」回應，指行政權、立法權都不應該凌駕憲法，目前問題在於大法官人選未通過，沒有仲裁機制解釋法令或審查是否有違憲之虞，大法官人選當時在立法院全部被封殺掉，才造成整個憲法法庭沒辦法運作，「解鈴還是需要繫鈴人」。

高雄市長參選人、立委柯志恩則指出，韓已釋出許多善意、也讓總預算完成審議，行政院事後卻有些額外的批評！她還是要強調一句話，立法院通過的三讀法案，行政院必須要副署執行，否則朝野只會更加混亂。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，韓國瑜說得對，執政權不能大過憲法，但是民進黨團也要提醒一句，國會多數，更不能踩著憲法往前走。

精華 FAQ

  • 她主要針對賴清德與行政院對立法院三讀法案的處置表態，認為不能因推動普發1萬元現金，就忽視憲法與民主程序，要求應尊重多數並盡快副署執行。

  • 國民黨與民眾黨批評行政院長只有副署義務、沒有不副署權利；民進黨則強調執政權不能高於憲法，國會多數也不能踩著憲法前進，雙方立場明顯對立。

  • 陳其邁主張「憲法最大」，認為目前缺乏大法官造成無法仲裁違憲爭議；柯志恩則認為立院已完成審議，行政院應副署執行，否則只會讓朝野更混亂。

盧秀燕 韓國瑜 陳水扁

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