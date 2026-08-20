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府便牋通知不副署 代政院答覆「太荒謬」 韓忍無可忍

記者唐筱恬／台北20日電
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行政院長卓榮泰決定不副署兒少未來帳戶條例等法案，立法院長韓國瑜（圖）18日晚在臉...
行政院長卓榮泰決定不副署兒少未來帳戶條例等法案，立法院長韓國瑜（圖）18日晚在臉書說，「執政權再大，都大不過憲法」。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

卓榮泰宣布對多項立院三讀法案不副署後，韓國瑜強烈批評行政權不可凌駕憲法，雙方隔空交鋒，總統府以便牋回覆更引發憲政爭議。

立法院長韓國瑜上周五才喊話政院不要不副署立院三讀法案，行政院長卓榮泰本周一旋即拍板不副署兒少未來帳戶條例，引發韓國瑜重話抨擊政院「執政權再大，都大不過憲法」。據了解，韓國瑜周一下午收到總統府「便牋」指政院決定不副署，讓韓國瑜實在忍無可忍，決定發臉書文表達立場。

韓國瑜上周主持朝野協商，為了推進總預算進度，不惜對國民黨立法院黨團總召傅崐萁動怒，並在三讀後向行政院喊話不要不副署立院三讀法案。據近韓人士指出，韓國瑜希望朝野和諧，為了國家要盡快處理總預算，所以喊話要朝野各退一步，給朝野各打五十大板，沒想到執政黨完全打假球，大打立院一個耳光，韓國瑜當然要表態。

卓榮泰本周一宣布不副署立院三讀的未來帳戶條例與有線電視廣播法，據了解，總統府還發函給立法院一份「便牋」指總統府公告法律後，為避免違憲，行政院基於副署權決定不副署等，讓立院覺得相當荒謬，總統府代行政院答覆不副署，簡直是憲政史上頭一遭。

面對政院一再對立院法案不副署，韓國瑜前晚不忍了發文痛批政院「執政權再大，都大不過憲法」，結果卓榮泰也深夜回擊韓國瑜。據了解，韓國瑜看了更為火大，但不想一來一回交鋒，因此選擇在留言下方再批「行政權可以這樣恣意妄為，大吃憲政自助餐嗎？」

韓國瑜、卓榮泰前天晚上隔空交鋒，卓榮泰昨天上午再度嗆聲指「行政院的責任，是讓違憲法案不能實現」。

據了解，韓國瑜覺得應該講的都講了，因此昨天一整天未再對行政院不副署一事回應。

精華 FAQ

  • 因為他先前才呼籲行政院不要不副署立院三讀法案，希望朝野各退一步，結果政院仍拍板不副署，等於直接打臉立法院，也讓他認為執政黨未能回應朝野協商誠意。

  • 因便牋由總統府代行政院說明不副署理由，等於由府方轉述政院決定，被立院認為是憲政史上罕見情況，也被解讀為程序與權責界線不清。

  • 核心在於行政權是否能以違憲為由不副署立院三讀法案。韓國瑜認為行政權不能大過憲法，卓榮泰則主張行政院有責任讓違憲法案不能實現。

韓國瑜 卓榮泰 傅崐萁

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