我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

憂中國9/15邊控新規 華人提前返美、取消赴華

珊卓布拉克罕提已故漸凍症男友：我被要求保密病情、孤立無援

幕後／從30年前許信良夜奔敵營 看懂卓榮泰怎敢倨傲不副署？

記者林新輝／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
1996年李登輝與許信良密會，李以修改選舉罷免法給政黨與選票補助，換取民進黨支持...
1996年李登輝與許信良密會，李以修改選舉罷免法給政黨與選票補助，換取民進黨支持凍省及行政院長任命無需立法院同意。圖為兩人同年在北市大龍國小百校慶同框。(聯合報系資料照片)

從前，總統提名行政院長是要經立法院投同意後才能任命。這項憲政設計若還在，在朝小野大的政治生態下，賴清德總統雖然有提名卓榮泰的權力，但同不同意要過立院這關，卓榮泰能不能上位要看立院的臉色。賴清德與卓榮泰對立院會有所忌憚或尊重，立法監督行政也會鋒利一點。

但是，發生在1996年7月的一齣「夜奔」，一切都變了。許信良自曝，1996年7月1日他就任民進黨主席的那個晚上，就到李登輝前總統的官邸密會「夜奔敵營」，安排「李許密會」的人是時任國民黨秘書長吳伯雄。

李登輝與許信良二人做了一次交易，李登輝抓住許信良的需求，拿修改選舉罷免法給政黨與選票補助，換取許信良領導民進黨支持2件事：一凍省、二行政院長任命無需立法院同意。兩人一拍即合，史稱「夜奔敵營」。

1997年第4次修憲，李登輝與許信良聯手，國民黨拿到「凍省」、取消立法院「閣揆同意權」，民進黨得到政黨選舉補助金回報。自此行政院長都由總統直接任命，不經立院同意，前副總統連戰是最後一位經立院同意的行政院長。

李登輝竊喜斷了當時功高震主、台灣省長宋楚瑜的仕途，更坐穩「超級大總統」大位。許信良認為民進黨在90年代，包括總統直選、國是會議，合作修憲凍省，這些不全然都是李登輝的主張，是民進黨跟李前總統共同合作的成果，他預測民進黨將來會執政也成真。

正因為閣揆不必立院同意，朝小野大，立法權與行政權衝突時，就會像現在這樣，陷入法案覆議、拒絕副署或聲請釋憲的無限循環。

卓榮泰倨傲鮮腆4次不副署立院三讀通過的法案，反嗆國民黨有種就來倒閣，壓根在吃國民黨豆腐，唬弄討厭政黨惡鬥但不熟倒閣成本的人。根據中華民國憲法增修條文規定，不信任案若通過，總統可宣布解散立法院重新選舉。重選對在野黨，有國會席次減少的政治成本，但對執政黨，即使重新選舉還是國會少數黨，賴清德仍然可以再任命卓榮泰為行政院長，倒閣只是換來一場心酸。

將政治困境全推給第4次修憲未必公允，因為可以透過憲政慣例、深厚民主素養補制度設計的不足，可是造成今日憲法被修成畸形的超級大總統制，決策專斷、行政獨裁，行政院長不副署不執行，卓榮泰還罵立法院長韓國瑜不懂憲法，一部憲法各自表述，這每一件都是從30年前那齣「夜奔」開始。

藍營有人暗罵台北市長蔣萬安倒閣主張搞不清楚狀況，真要該當責的是當年跟民進黨進行「魔鬼交易」的李登輝與國民黨，他們只見眼前利，未知日後弊；而許信良似乎成了庇蔭「雙少數」賴卓體制的「先知」。

精華 FAQ

  • 作者認為，當年李登輝與許信良的修憲合作，直接改變了行政院長任命與省制安排，讓總統權力擴張、立院制衡弱化，成為今日衝突反覆出現的根源。

  • 文中指出，李登輝拿到「凍省」與取消立法院對閣揆的同意權，民進黨則換得政黨與選舉補助金。作者認為這是一場互利交換，也深刻影響後續憲政結構。

  • 作者批評卓榮泰連續不副署，還以倒閣回嗆在野黨，是在利用制度漏洞與政治成本差異；但也認為真正的問題在於當年修憲失衡，才讓今日對立難解。

卓榮泰 賴清德 民進黨

上一則

楊双子「台灣漫遊錄」改編影集獲台中補助台幣200萬 劇組卻放棄

下一則

懶人包／陳幸妤結束與趙建銘逾20年婚姻 從1則負評引爆前第一家庭內幕

延伸閱讀

韓國瑜又怒了 轟「執政權大不過憲法」

韓國瑜又怒了 轟「執政權大不過憲法」
新聞評論／賴卓續把立院踩在腳下 韓院長真心換絕情？

新聞評論／賴卓續把立院踩在腳下 韓院長真心換絕情？
卡關多日 總預算三讀砍480億 韓國瑜喊話卓榮泰：勿不副署、不執行

卡關多日 總預算三讀砍480億 韓國瑜喊話卓榮泰：勿不副署、不執行
「未來帳戶」卓榮泰不副署 7件三讀法案遭政院無視

「未來帳戶」卓榮泰不副署 7件三讀法案遭政院無視

熱門新聞

陳幸妤17日受訪吐露她的心願就是全家一起開開心心出國，「那是我的幻想啦，我在等一個不存在的人」。（記者袁志豪／攝影）

重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課

2026-08-18 04:57
前總統陳水扁女兒陳幸妤（左）的牙醫診所2021年開幕，她特地幫父親看牙。(本報資料照片／記者劉學聖攝影)

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

2026-08-12 20:25
陳幸妤說之前跟趙建銘都沒有在過情人節，這個紀念日也沒有活動，很開心今天收到這麼多禮物。（記者袁志豪／攝影）

從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物

2026-08-19 08:29
2016年陳幸妤（右二）牙醫診所開幕，當時人在保外就醫的前總統陳水扁（左）親自出席開幕活動，陳幸妤夫婿趙建銘（右一）一起現身。(本報資料照片)

陳幸妤離婚／她台大畢業 認識趙建銘不到1年結婚 2006年爆轉折

2026-08-12 21:54
台大醫學系畢業、身高180公分的趙建銘在阿扁擔任總統的第一年以駙馬身分成為第一家庭的一分子，因為深受扁嫂信任，在扁案扮演吃重的角色。(聯合報系資料照片)

幕後／陳幸妤斷開 扁嫂如何讓趙建銘成了攀權附勢的現代附馬爺？

2026-08-12 23:56
陳幸妤今天指出，帶父親去趙的診所看診，「一路被冷落，都沒人理我們，感受很不好就走了」。(記者袁志豪／攝影)

女友是這大學 陳幸妤：帶爸爸去趙建銘診所沒人理我們

2026-08-18 10:15

超人氣

更多 >
綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返
從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物

從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物
三秒複製聲音 AI詐騙難防？專家教你一招破解

三秒複製聲音 AI詐騙難防？專家教你一招破解
陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校

陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校
阿拉斯加州參議員初選 蘇利文、佩爾托拉勝出

阿拉斯加州參議員初選 蘇利文、佩爾托拉勝出