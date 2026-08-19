黑白集／有錢發現金、沒錢蓋社宅 普發1萬看見賴清德無能

賴清德總統。（本報資料照片）

賴總統宣布，明年全民將普發現金1萬元（新台幣，下同，約313美元），「AI紅利，全民共享」。記得在野黨去年提案「還稅於民」普發1萬元，府院黨百般杯葛，雙標嘴臉醜陋無下限。沈伯洋 當時曾說，普發現金，是中共 「窮台促統」的招數。如今，紅帽子像迴力鏢砸向賴清德 ，證明沈伯洋是信口開河的說謊家。

普發萬元，並不是賴卓體恤民情。今年5月，藍委就針對美伊戰爭，提案發放「全民支援金」；另提案修預算法，明訂稅收超徵賸餘款還稅於民。賴總統不過是趁選前攔胡，把「功德」留給自己。可笑的是，當時卓榮泰批評在野黨提案「阻礙國家建設」，現在卻好意思撒錢買票，把自己當成「施恩者」。

1萬元，承載太多權力算計；但人民拿這1萬元，卻做不了什麼事。賴清德去年說「買個菜就沒了」，今年光外食費就漲3%。預估明年第一季累積通膨逾2.5％，到手的錢變得更輕薄。難怪蔣萬安有先見之明，建議發2萬元，否則豈不是開倒車？

賴總統自詡照顧人民，但矛盾的是，有2300多億元普發現金，卻沒有2000億兌現13萬戶社宅政見，選擇跳票。吹噓AI紅利，卻要另立特別條例舉債2100億，推動無人機產業。

說穿了，賴卓鬥爭兩年一事無成，只能發錢買票急救政權。但區區1萬元，怎夠救賴清德的無能？（轉載自聯合報）