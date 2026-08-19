黑白集／有錢發現金、沒錢蓋社宅 普發1萬看見賴清德無能
賴總統宣布，明年全民將普發現金1萬元（新台幣，下同，約313美元），「AI紅利，全民共享」。記得在野黨去年提案「還稅於民」普發1萬元，府院黨百般杯葛，雙標嘴臉醜陋無下限。沈伯洋當時曾說，普發現金，是中共「窮台促統」的招數。如今，紅帽子像迴力鏢砸向賴清德，證明沈伯洋是信口開河的說謊家。
普發萬元，並不是賴卓體恤民情。今年5月，藍委就針對美伊戰爭，提案發放「全民支援金」；另提案修預算法，明訂稅收超徵賸餘款還稅於民。賴總統不過是趁選前攔胡，把「功德」留給自己。可笑的是，當時卓榮泰批評在野黨提案「阻礙國家建設」，現在卻好意思撒錢買票，把自己當成「施恩者」。
1萬元，承載太多權力算計；但人民拿這1萬元，卻做不了什麼事。賴清德去年說「買個菜就沒了」，今年光外食費就漲3%。預估明年第一季累積通膨逾2.5％，到手的錢變得更輕薄。難怪蔣萬安有先見之明，建議發2萬元，否則豈不是開倒車？
賴總統自詡照顧人民，但矛盾的是，有2300多億元普發現金，卻沒有2000億兌現13萬戶社宅政見，選擇跳票。吹噓AI紅利，卻要另立特別條例舉債2100億，推動無人機產業。
說穿了，賴卓鬥爭兩年一事無成，只能發錢買票急救政權。但區區1萬元，怎夠救賴清德的無能？（轉載自聯合報）
文章指出，賴清德宣布明年全民普發1萬元，並以「AI紅利，全民共享」包裝，但作者認為這不是單純體恤民情，而是選前攔胡、發錢買票，用以挽救執政聲勢。 文中強調，在野黨去年提案普發1萬元時，府院黨曾強力阻擋，甚至將之視為不當政策；如今執政後卻改口支持，作者認為這種前後不一是明顯雙標。 文章認為，政府有2300多億元可用於普發現金，卻未兌現13萬戶社宅政見，反而另立特別條例舉債2100億推動AI與無人機產業，顯示資源配置與施政承諾互相衝突。
精華 FAQ
文章指出，賴清德宣布明年全民普發1萬元，並以「AI紅利，全民共享」包裝，但作者認為這不是單純體恤民情，而是選前攔胡、發錢買票，用以挽救執政聲勢。
文中強調，在野黨去年提案普發1萬元時，府院黨曾強力阻擋，甚至將之視為不當政策；如今執政後卻改口支持，作者認為這種前後不一是明顯雙標。
文章認為，政府有2300多億元可用於普發現金，卻未兌現13萬戶社宅政見，反而另立特別條例舉債2100億推動AI與無人機產業，顯示資源配置與施政承諾互相衝突。
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