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新聞評論／賴卓續把立院踩在腳下 韓院長真心換絕情？

記者 唐筱恬
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行政院長卓榮泰（左）與立法院長韓國瑜。（本報資料照片）
行政院長卓榮泰（左）與立法院長韓國瑜。（本報資料照片）

立法院長韓國瑜在朝野協商驚天一怒，讓史上卡關最久的總預算案送出立院，結果賴清德總統不領情，行政院長卓榮泰更把韓國瑜喊話當耳邊風。韓國瑜不忍了，18日怒批「執政權再大，都大不過憲法」；基於憲法權力分立原則，卓榮泰還要把立院踩在腳底下，繼續不副署立院三讀法案嗎？

賴政府為對抗國會多數，自創「不副署權」，抵抗藍白在立院推動的法案。攸關軍警權益、地方財政建設、媒體黨政軍規範等，都被賴政府視為政治角力戰場，以不符權力分立、比例原則等理由封殺；就連與政院版本大同小異、涉及兒少權益法制化的兒少未來帳戶法案，卓榮泰也不副署，讓民生法案淪為政治鬥爭的犧牲品。

儘管朝野關係一直冷若冰霜，但今年度中央政府總預算案在韓國瑜一怒下，藍白最後僅小砍480億元台幣（約15億美元），算是向賴政府釋出不小善意。但賴總統、卓榮泰入袋3兆元總預算還不滿意，持續升高對立，對在野黨「捅刀」，直指立院有許多不合理刪除之處，「一毛都不准刪」的傲慢態度，坐實民進黨行政權獨大之說。

其中，韓國瑜站在維持議事秩序的立場，已經兩度扮演「公道伯」，化解總預算僵局。

第一次要求政院半年內提出軍人加薪相關修法，促使藍營立委乖乖將總預算案付委審查，第二次則是甘冒政黨內訌的風險，不惜飆罵自家大黨鞭傅崐萁，才讓總預算走完最後一哩路。

韓國瑜用心良苦、遞出橄欖枝，卻是真心換絕情，卓榮泰第四度不副署立院法案。

韓國瑜若持續忍讓行政院，就是讓國會尊嚴也被行政權踩在腳底下。韓痛批「行政權再大，也大不過憲法」，在野立委齊挺，且看這次「院長之怒」能否讓賴政府有所警惕，別一次又一次將立法院踩在腳底下。

精華 FAQ

  • 因為他認為行政院持續以不副署方式阻擋立院三讀法案，已超出權力分立的界線，等於把立法院與國會尊嚴踩在腳下，因此公開發聲反制。

  • 文中指出，賴政府以不副署權對抗國會多數，曾用來封殺軍警權益、地方財政建設、媒體黨政軍規範等法案，連兒少未來帳戶案也遭擋下。

  • 韓國瑜先是要求政院半年內提出軍人加薪修法，讓藍營同意付委；之後又勸退黨內強硬派，讓卡關最久的總預算案得以送出立院。

韓國瑜 卓榮泰 賴清德

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