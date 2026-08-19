新聞眼／賴總統發大錢綁政權 把政策買票玩到極致
AI重點
文章重點整理：
賴清德總統17日宣布明年將普發現金1萬元（新台幣，下同，約313美元），還批示0歲到18歲兒少每人每月5000元的成長津貼；這兩筆錢合計逾4000億元都不必立法，由行政院編列預算直接發放，後者更以民眾預期心理綁定政權。賴清德政策買票直接大膽，民進黨無人能出其右。
過去藍綠執政普發現金或消費券都是透過特別條例取得法源，這次賴清德改用總預算來處理，等於是跳過中央法規標準法及預算法的規定行事，金額達2357億元；過去國民黨執政時期也有類似作法，例如軍公教年終慰問金，當時被綠委們罵到臭頭，最具代表性的人物是管碧玲。
當時管碧玲幾乎年年開砲，痛批國民黨政府發軍公教年終慰問金是「違反法律保留原則」與「政策買票」，指責行政院用空白授權的行政命令直接發錢，規避立法院實質法律審查與創設。
過去馬政府發退休軍公教年終慰問金，一年編列預算為202億元，發放對象是44萬名退休軍公教及國營事業人員，如果真如綠委所言，這是以空白授權的行政命令直接發錢，那比起今日賴清德直接用行政命令普發萬元，金額不及一成，如今民進黨卻人人稱好，寧非怪事？
更奇特的是，賴清德沒有法源普發現金，民進黨人不僅叫好，還有不少人說要加碼，卻不容台北市長蔣萬安喊話中央應加碼發2萬元；高雄市長陳其邁還酸蔣萬安 「有錢的人吃魚翅鮑魚，沒錢的人苦哈哈」。
陳其邁忘了，當年馬政府發放3600元消費券時，民進黨也吵嚷加碼，立院黨團說要發3800元，當時的黨主席蔡英文還主張有繳稅者發6000元，沒繳稅者發4000元。同樣的加碼主張，怎會被陳其邁用二分法分成「吃鮑魚和沒錢的人」？
其實更大筆的帳單是成長津貼，明明立法院已三讀通過台灣兒少成長及未來帳戶條例，明定政府應為兒少開立個人未來帳戶，依年齡階段發放成長津貼，但賴清德卻擱置法案，直接以行政作業要點取代立法授權發放津貼，首年支出2162億元，以後每年約2000億元。
賴清德把政策買票玩到了極致，成長津貼一年2000億元，如果賴未連任，既然只是行政命令，新上任的總統與行政院長隨時有權廢止，這難道不是政策買票？賴清德故意不用法律框定政策，而是用行政命令逐年編列預算來執行，在野黨若強力杯葛會承受「砍福利」的罵名，形同逼在野黨就範。
賴政府發成長津貼採分流設計，6至18歲每月有2500元強制存入帳戶、18歲才能領取，制度設計隱含長期的預期心理，讓家長與年輕選民在投票時，不得不考慮政權更迭對成長貼津發放的影響，具有強烈的政治綁定效果。
賴清德不僅炒短線，還利用少子化國安危機操作福利民粹化，製造「換黨執政可能領不到」的集體焦慮，試圖長期綁定政權，卻恣意破壞法律保留與預算監督機制，加劇國家財政僵化與潛藏債務，重創朝野信任，除了債留子孫更崩壞國家體制，這是我們要的願景？
他宣布明年普發現金1萬元，並批示0歲到18歲兒少每月5000元的成長津貼。文章認為這兩筆支出合計逾4000億元，且將由行政院編預算直接發放。 作者認為賴清德不透過特別條例或完整立法，而改用行政命令與總預算執行，讓福利與政權連動。尤其成長津貼設計長期發放，會讓家長擔心換黨後領不到。 文章回顧民進黨過去曾批評國民黨發軍公教慰問金與消費券是違法買票，如今卻對賴清德的做法大加稱讚。作者藉此指出，民進黨標準前後不一。
精華 FAQ
他宣布明年普發現金1萬元，並批示0歲到18歲兒少每月5000元的成長津貼。文章認為這兩筆支出合計逾4000億元，且將由行政院編預算直接發放。
作者認為賴清德不透過特別條例或完整立法，而改用行政命令與總預算執行，讓福利與政權連動。尤其成長津貼設計長期發放，會讓家長擔心換黨後領不到。
文章回顧民進黨過去曾批評國民黨發軍公教慰問金與消費券是違法買票，如今卻對賴清德的做法大加稱讚。作者藉此指出，民進黨標準前後不一。
上一則
台採購F-16C/D戰機 2新機最快本周飛抵
下一則