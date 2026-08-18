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「全民共享AI紅利」賴宣布明年普發1萬 在野批雙標

記者周佑政陳熙文／台北18日電
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賴清德總統17日表示，明年將普發現金1萬元，讓全民共享經濟成長成果。（圖／總統府...
賴清德總統17日表示，明年將普發現金1萬元，讓全民共享經濟成長成果。（圖／總統府提供）

行政院周四預計通過明年度中央政府總預算案，賴清德總統昨第二度聽取政院簡報後表示，台灣憑藉長期累積的半導體、資通訊及製造供應鏈優勢，經濟成長率表現持續上修，可望創下39年以來新高紀錄，明年度總預算將在歲入歲出平衡、實質零舉債的前提下，歲出增列2357億元（新台幣，下同，約74億美元）普發現金每人1萬元，讓「AI紅利，全民共享」。

但在野黨去年喊普發現金1萬元，馬上被執政黨批評是「政策買票」；賴總統也曾對普發1萬元提出質疑，認為政府要穩定物價、補助台電，在野黨卻要拿錢發給大家，沒有必要。行政院長卓榮泰更曾表示，若將國家預算普發現金每人1萬元，對國家發展的幫助很小，民眾拿到，可能「只能買冰箱或遙控飛機」。

賴卓當年對普發現金的批評，如今看來全像自打臉：到底是不必穩定物價、補助台電了？還是買冰箱或遙控飛機也沒關係？尤其，立法院不久前才通過7800億元軍購特別條例，屆時全要舉債供款；依特別預算已在台灣常態化的氾濫情況，加上明年國際經濟和整體市場能否保證長紅仍未可知，豈可輕忽財政紀律？

卓榮泰表示，此次預算籌編達成歲入歲出平衡、實質無舉債，政府累積債務餘額比率創精省以來十年新低，基於財政紀律良好前提，明年度總預算歲入實質成長431億元，加上歲入歲出賸餘1929億元，合計2360億元，將編列2357億元用於提供國民1萬元AI紅利，不排擠明年各項施政及預算規畫，將撥補勞保基金1300億元、撥補健保基金600億元，確保人民福祉與國家發展，維持均衡永續成長。

過去普發現金法源依據，多由特別條例授權發放，針對此次發放現金法律依據，以及何時發放等執行細節，行政院稱最快周四一併說明。但有政院人士透露，若立院能在年底前順利通過總預算案，國人最快可在明年農曆春節前領到萬元現金。

賴清德總統17日表示，明年將普發現金1萬元，讓全民共享經濟成長成果。（記者潘俊宏...
賴清德總統17日表示，明年將普發現金1萬元，讓全民共享經濟成長成果。（記者潘俊宏／攝影）

對於賴總統拋出明年普發1萬元現金，在野紛表示，支持經濟成果還給人民，甚至有加碼主張。不過，在野更強烈質疑，賴政府過去批評藍營主張普發現金，如今根本是雙標。黨政人士則表示，兩者本質不同，國民黨過去是舉債，如今政府是因經濟帶動稅收，籌編完預算仍有餘裕，才決定普發AI紅利。

賴總統表示，兩周前他第一次聽取明年度中央政府總預算案報告，當時他提到，要在財政穩健的基礎上，兼顧國家安全、經濟發展與人民照顧，也要讓經濟成長的成果由全民共享；今年上半年的經濟成長率達14.15%，是半世紀以來同期最強表現，今年全年經濟成長率，也從原先的9.64%上修到11.05%，可望創下39年以來新高的紀錄，「這樣亮眼的數字，是全體台灣人民一起打拚的成果」。

普發現金1萬元，是否影響財政？賴總統強調，普發現金納入整體預算後，明年度總預算仍然維持收支平衡，債務淨額沒有增加，「分享經濟成長的果實，也守住國家財政的紀律」。

至於明年度整體國防預算，賴總統說，包括年度預算和特別預算，將首度突破兆元，達1兆1225億元，持續超過GDP3%，展現台灣強化自我防衛的決心。他說，投資國防，就是投資和平，政府會持續打造更堅實的防衛力量，維護台海和區域的和平穩定。另外，明年度的科技發展計畫達2292億元，比今年增加12.7%。其中「AI新十大建設」編列406億元，持續投入科研、算力、人才及關鍵技術。

精華 FAQ

  • 賴清德表示，台灣受惠於半導體、資通訊與製造供應鏈優勢，經濟成長表現亮眼，因此要在財政穩健前提下普發1萬元，讓全民共享AI與經濟成長紅利。

  • 行政院稱明年度總預算可維持歲入歲出平衡、實質零舉債，且債務比率創十年新低；普發1萬元後仍不排擠施政，並可同時撥補勞保與健保基金。

  • 在野指出，執政黨去年曾批評藍營主張普發現金是政策買票，賴清德與卓榮泰也曾質疑其必要性，如今政府自己推動發放，因而被認為前後立場矛盾。

賴清德

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