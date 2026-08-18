我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

槍殺妻子死囚18日伏法 佛州今年第13次執行死刑

菲律賓校園槍擊2死9傷 學生帶2把槍進校 還全程拍攝

黑白集／文化預算被刪扯滅國 該幫李遠算筆帳

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
文化部長李遠。（本報資料照片）
文化部長李遠。（本報資料照片）

對於預算被凍刪，文化部長李遠怒批：「欲滅其國，先滅其史；欲滅其族，先滅其文化」。李遠言重了！文化部被凍刪金額，僅占其總預算300億元（新台幣，下同，約9.4億美元）的1％；再稍一算帳，便知刪這些錢是刪其「滅國滅文化」，刪得理所當然。

扣除統刪和「凍而未刪」者，文化部被刪減的預算不到3.7億元。立委將矛頭指向文化部，主要是文化部的補助及投資太浮濫，成了「補助自己人」和「暗助綠營打手」的小金庫。這些質疑，並非沒有道理。

只看幾件受矚目的大案：炒作「芒果乾」的電視劇「零日攻擊」，政府共投資補助超過1.1億元；親綠導演九把刀的電影「功夫」，拿到超過1.5億元；民進黨前立委姚文智投資的電影「甘露水」，獲得7000萬元補助。僅這三件加總，即將近3.4億元，接近文化部被刪減的預算。

這些事例，說明賴政府根本不用「靠媒體宣傳費媒宣」。李遠抱怨預算被大刪，根本是無病呻吟。只要省下不該給的補助和投資，文化部非但不會成為刪預算的眾矢之的，還能省下更多錢供運用。

要論「滅國滅文化」，民進黨才是罄竹難書的佼佼者。這些年，民進黨改課綱、阻兩岸交流，故宮拒絕再保存收藏諸多國寶的「蘭千山館」館藏，皆昭昭在目。李遠曾是國民黨黨國體制寫手，他是真不知，還是裝傻？(轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 文章認為被凍刪金額只占文化部總預算約1%，實際刪減也不到3.7億元，與「滅國滅文化」的說法相比，影響被刻意放大，屬於政治語言多於實質衝擊。

  • 內文指出文化部補助與投資常被質疑過於浮濫，甚至被批評成為補助特定人士或政治立場作品的資源來源，因此立委把矛頭指向文化部，主要是針對資源分配問題。

  • 文章提到《零日攻擊》獲補助超過1.1億元、《功夫》拿到超過1.5億元、《甘露水》獲得7000萬元，三案合計接近3.4億元，幾乎與文化部被刪減預算相當。

民進黨

上一則

「未來帳戶」卓榮泰不副署 7件三讀法案遭政院無視

下一則

賴提普發1萬 蔣萬安諷：應發2萬 不然買個菜就沒了

延伸閱讀

文化部被刪媒宣費 李遠批滅國滅史 在野諷寫小說

文化部被刪媒宣費 李遠批滅國滅史 在野諷寫小說
藍白刪台文化部預算 部長李遠：欲滅其國 先滅其史

藍白刪台文化部預算 部長李遠：欲滅其國 先滅其史
冷眼集／最大規模預算入袋 綠得便宜還賣乖

冷眼集／最大規模預算入袋 綠得便宜還賣乖
藍委揭三立+大支「組團要飯」 文化部三季塞8692萬

藍委揭三立+大支「組團要飯」 文化部三季塞8692萬

熱門新聞

台灣地標台北101。（路透）

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

2026-08-10 22:15
前總統陳水扁女兒陳幸妤（左）的牙醫診所2021年開幕，她特地幫父親看牙。(本報資料照片／記者劉學聖攝影)

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

2026-08-12 20:25
台大醫學系畢業、身高180公分的趙建銘在阿扁擔任總統的第一年以駙馬身分成為第一家庭的一分子，因為深受扁嫂信任，在扁案扮演吃重的角色。(聯合報系資料照片)

幕後／陳幸妤斷開 扁嫂如何讓趙建銘成了攀權附勢的現代附馬爺？

2026-08-12 23:56
2016年陳幸妤（右二）牙醫診所開幕，當時人在保外就醫的前總統陳水扁（左）親自出席開幕活動，陳幸妤夫婿趙建銘（右一）一起現身。(本報資料照片)

陳幸妤離婚／她台大畢業 認識趙建銘不到1年結婚 2006年爆轉折

2026-08-12 21:54
川湖董事長林聰吉（右二）。記者詹惠珠／攝影

台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

2026-08-10 11:14
陳幸妤17日受訪再指出趙之前20年限制出境不能出國，「我等20年，我想要的就是他能回來帶小孩老婆出國，等20年」，結果趙建銘是帶許芊芊去義大利、北海道，還稱是員工旅遊。(記者袁志豪／攝影)

爆料趙建銘與許芊芊遊義10天 陳幸妤：我等了20年…我也很想去啊

2026-08-17 02:58

超人氣

更多 >
華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉
無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招

無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招
妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」
微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫
伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事