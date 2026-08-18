黑白集／文化預算被刪扯滅國 該幫李遠算筆帳
對於預算被凍刪，文化部長李遠怒批：「欲滅其國，先滅其史；欲滅其族，先滅其文化」。李遠言重了！文化部被凍刪金額，僅占其總預算300億元（新台幣，下同，約9.4億美元）的1％；再稍一算帳，便知刪這些錢是刪其「滅國滅文化」，刪得理所當然。
扣除統刪和「凍而未刪」者，文化部被刪減的預算不到3.7億元。立委將矛頭指向文化部，主要是文化部的補助及投資太浮濫，成了「補助自己人」和「暗助綠營打手」的小金庫。這些質疑，並非沒有道理。
只看幾件受矚目的大案：炒作「芒果乾」的電視劇「零日攻擊」，政府共投資補助超過1.1億元；親綠導演九把刀的電影「功夫」，拿到超過1.5億元；民進黨前立委姚文智投資的電影「甘露水」，獲得7000萬元補助。僅這三件加總，即將近3.4億元，接近文化部被刪減的預算。
這些事例，說明賴政府根本不用「靠媒體宣傳費媒宣」。李遠抱怨預算被大刪，根本是無病呻吟。只要省下不該給的補助和投資，文化部非但不會成為刪預算的眾矢之的，還能省下更多錢供運用。
要論「滅國滅文化」，民進黨才是罄竹難書的佼佼者。這些年，民進黨改課綱、阻兩岸交流，故宮拒絕再保存收藏諸多國寶的「蘭千山館」館藏，皆昭昭在目。李遠曾是國民黨黨國體制寫手，他是真不知，還是裝傻？(轉載自聯合報）
文章認為被凍刪金額只占文化部總預算約1%，實際刪減也不到3.7億元，與「滅國滅文化」的說法相比，影響被刻意放大，屬於政治語言多於實質衝擊。 內文指出文化部補助與投資常被質疑過於浮濫，甚至被批評成為補助特定人士或政治立場作品的資源來源，因此立委把矛頭指向文化部，主要是針對資源分配問題。 文章提到《零日攻擊》獲補助超過1.1億元、《功夫》拿到超過1.5億元、《甘露水》獲得7000萬元，三案合計接近3.4億元，幾乎與文化部被刪減預算相當。
精華 FAQ
文章認為被凍刪金額只占文化部總預算約1%，實際刪減也不到3.7億元，與「滅國滅文化」的說法相比，影響被刻意放大，屬於政治語言多於實質衝擊。
內文指出文化部補助與投資常被質疑過於浮濫，甚至被批評成為補助特定人士或政治立場作品的資源來源，因此立委把矛頭指向文化部，主要是針對資源分配問題。
文章提到《零日攻擊》獲補助超過1.1億元、《功夫》拿到超過1.5億元、《甘露水》獲得7000萬元，三案合計接近3.4億元，幾乎與文化部被刪減預算相當。
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