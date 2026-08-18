我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

槍殺妻子死囚18日伏法 佛州今年第13次執行死刑

菲律賓校園槍擊2死9傷 學生帶2把槍進校 還全程拍攝

「未來帳戶」卓榮泰不副署 7件三讀法案遭政院無視

台灣新聞組／台北18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院17日宣布卓揆不副署「台灣兒少成長及未來帳戶條例」。圖為7月立院三讀通過法...
行政院17日宣布卓揆不副署「台灣兒少成長及未來帳戶條例」。圖為7月立院三讀通過法案時，藍白黨團在議場舉標語。（本報資料照片）

立法院日前三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院昨指出，該法違反憲法權力分立原則、比例原則及租稅法律原則，行政院長卓榮泰不予副署；另為避免立法院通過修正有線廣播電視法引發違憲疑慮，同樣不予副署，這已是行政院第四度不副署，已有七個立法院三讀的法案遭政院「無視」。

行政院5月提出「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，其中包含0歲到18歲兒少每人每月5000元（新台幣，下同，約156美元）的成長津貼，一年約1851億元；立法院則於7月三讀通過在野版台灣兒少成長及未來帳戶條例，明定政府為兒少開立個人未來帳戶，第一年支出約2162億元。兩者一年支出相差311億元。

就在行政院對外宣布卓揆不副署台灣兒少成長及未來帳戶條例之前，賴清德總統先預告，台灣人口對策新戰略家庭支持篇，整體預算合計3730億元，0到18歲成長津貼不用立法，已編入明年總預算，「政府直接做，國人直接領」，另包括育兒留停津貼6+3、延長婚假與產假等政策，也納入明年總預算。

行政院宣布不副署「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，立法院長韓國瑜上周才語重心長地說，「立法院三讀通過的法案，絕對不能不執行、不副署，否則對台灣民主憲政傷害巨大」，結果，賴清德總統與行政院長卓榮泰完全不甩，再次對國會三讀通過的法律不執行、不副署，毀壞民主憲政。

國民黨立委王鴻薇也批評，憲法並未賦予行政院「不副署法律」權力。政策寫入法律，預算才會變成法定預算，政策才有法制化的長期保障。

面對在野批評，民進黨團幹事長莊瑞雄表示，不管是未來帳戶，還是行政院所提出的「成長津貼」，兩項政策都是對未成年人支持；雖然國眾兩黨通過的台灣未來帳戶立意良善，卻會拉大貧富差距，政府所提的成長津貼較為穩健。

精華 FAQ

  • 行政院認為該法違反憲法權力分立原則、比例原則及租稅法律原則，因此卓榮泰不予副署，並指可能引發違憲疑慮，所以採取不副署處理。

  • 立法院版本的未來帳戶條例第一年支出約2162億元，行政院版本的0到18歲成長津貼一年約1851億元，兩者相差311億元，預算規模不同。

  • 在野黨批評政府不執行國會三讀法案，傷害民主憲政；民進黨則認為兩方案都在支持未成年人，但行政院版本較穩健，也較不會拉大貧富差距。

韓國瑜 卓榮泰

上一則

遠銀經理3度洩密給詐騙集團洗錢幫手 出賣檢舉人個資被訴

下一則

黑白集／文化預算被刪扯滅國 該幫李遠算筆帳

延伸閱讀

未來帳戶傳政院不副署 翁曉玲轟「又被耍了」

未來帳戶傳政院不副署 翁曉玲轟「又被耍了」
立院出招 藍白兒少帳戶行文請總統公布

立院出招 藍白兒少帳戶行文請總統公布
卡關多日 總預算三讀砍480億 韓國瑜喊話卓榮泰：勿不副署、不執行

卡關多日 總預算三讀砍480億 韓國瑜喊話卓榮泰：勿不副署、不執行
傅崐萁回應了 溫情喊話韓國瑜：軟性抗議行政權漠視國會

傅崐萁回應了 溫情喊話韓國瑜：軟性抗議行政權漠視國會

熱門新聞

台灣地標台北101。（路透）

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

2026-08-10 22:15
前總統陳水扁女兒陳幸妤（左）的牙醫診所2021年開幕，她特地幫父親看牙。(本報資料照片／記者劉學聖攝影)

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

2026-08-12 20:25
台大醫學系畢業、身高180公分的趙建銘在阿扁擔任總統的第一年以駙馬身分成為第一家庭的一分子，因為深受扁嫂信任，在扁案扮演吃重的角色。(聯合報系資料照片)

幕後／陳幸妤斷開 扁嫂如何讓趙建銘成了攀權附勢的現代附馬爺？

2026-08-12 23:56
2016年陳幸妤（右二）牙醫診所開幕，當時人在保外就醫的前總統陳水扁（左）親自出席開幕活動，陳幸妤夫婿趙建銘（右一）一起現身。(本報資料照片)

陳幸妤離婚／她台大畢業 認識趙建銘不到1年結婚 2006年爆轉折

2026-08-12 21:54
川湖董事長林聰吉（右二）。記者詹惠珠／攝影

台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

2026-08-10 11:14
陳幸妤17日受訪再指出趙之前20年限制出境不能出國，「我等20年，我想要的就是他能回來帶小孩老婆出國，等20年」，結果趙建銘是帶許芊芊去義大利、北海道，還稱是員工旅遊。(記者袁志豪／攝影)

爆料趙建銘與許芊芊遊義10天 陳幸妤：我等了20年…我也很想去啊

2026-08-17 02:58

超人氣

更多 >
華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉
無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招

無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招
妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」
微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫
伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事