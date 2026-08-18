「未來帳戶」卓榮泰不副署 7件三讀法案遭政院無視

行政院17日宣布卓揆不副署「台灣兒少成長及未來帳戶條例」。圖為7月立院三讀通過法案時，藍白黨團在議場舉標語。（本報資料照片）

立法院日前三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院昨指出，該法違反憲法權力分立原則、比例原則及租稅法律原則，行政院長卓榮泰 不予副署；另為避免立法院通過修正有線廣播電視法引發違憲疑慮，同樣不予副署，這已是行政院第四度不副署，已有七個立法院三讀的法案遭政院「無視」。

行政院5月提出「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，其中包含0歲到18歲兒少每人每月5000元（新台幣，下同，約156美元）的成長津貼，一年約1851億元；立法院則於7月三讀通過在野版台灣兒少成長及未來帳戶條例，明定政府為兒少開立個人未來帳戶，第一年支出約2162億元。兩者一年支出相差311億元。

就在行政院對外宣布卓揆不副署台灣兒少成長及未來帳戶條例之前，賴清德總統先預告，台灣人口對策新戰略家庭支持篇，整體預算合計3730億元，0到18歲成長津貼不用立法，已編入明年總預算，「政府直接做，國人直接領」，另包括育兒留停津貼6+3、延長婚假與產假等政策，也納入明年總預算。

行政院宣布不副署「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，立法院長韓國瑜 上周才語重心長地說，「立法院三讀通過的法案，絕對不能不執行、不副署，否則對台灣民主憲政傷害巨大」，結果，賴清德總統與行政院長卓榮泰完全不甩，再次對國會三讀通過的法律不執行、不副署，毀壞民主憲政。

國民黨立委王鴻薇也批評，憲法並未賦予行政院「不副署法律」權力。政策寫入法律，預算才會變成法定預算，政策才有法制化的長期保障。

面對在野批評，民進黨團幹事長莊瑞雄表示，不管是未來帳戶，還是行政院所提出的「成長津貼」，兩項政策都是對未成年人支持；雖然國眾兩黨通過的台灣未來帳戶立意良善，卻會拉大貧富差距，政府所提的成長津貼較為穩健。