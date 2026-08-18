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賴喊明年普發1萬 審計部不挺：缺規畫及效益評估

記者賴昭穎／台北18日電
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賴清德總統宣布明年將普發現金新台幣1萬元，審計部認為政府普發現金缺乏事前規畫及事...
賴清德總統宣布明年將普發現金新台幣1萬元，審計部認為政府普發現金缺乏事前規畫及事後效益評估機制。圖為審計部外觀。（本報資料照片）

賴總統宣布明年將普發現金1萬元（新台幣，下同，約313美元），對於普發現金帶動的經濟效益，中研院先前調查指出，政府兩次普發現金對刺激消費或擴大內需的效果可能有限；審計部則認為，政府普發現金缺乏事前規畫及事後效益評估機制，為有利政府資源配置及財政長期穩健，宜參採先進國家作法強化效益評估機制，以作為未來施政規畫的參考。

中研院上月發布「台灣消費者預期與政策反應調查」，其中針對普發現金1萬元的使用情形進行網路調查，截至3月，81.15%的民眾已花用所領取的現金，但僅36.26%用於「原本沒有打算消費的用途」，初步估計邊際消費傾向（MPC）為0.29；同步進行的市話與手機調查估計MPC為0.15，與2023年普發現金6000元調查的0.16相近。整體而言，兩次普發現金的MPC均遠低於1，顯示其對刺激消費或擴大內需的效果可能有限。

審計部在2025年中央政府總決算審核報告提到，國發會去年預估普發現金1萬元約可貢獻國內生產毛額（GDP）0.415個百分點，主要是參酌過往類此政策經驗所作概略性推估所得，審計部曾於2024年6月函請財政部研議建立普發現金成效評估機制，讓政府施政更周妥，但去年普發現金作業仍未將效益評估機制納入規畫範疇。

審計部指出，政府推動普發現金有其政策目的，各界多肯定對刺激內需及帶動短期經濟活絡具有一定效益，但仍缺乏完整事前規畫及事後效益評估機制，且截至去年12月底止中央政府一年以上公共債務實際數5兆8379億餘元，加上執行中特別預算連同以前年度特別決算轉入數，還有待舉借數8696億餘元，政府財政負擔仍重。此外，專家學者對普發現金的GDP成長貢獻見解分歧，建議仍須回歸產業結構調整或升級，以維長期經濟韌性與財政穩健。

財政部回應，普發現金政策效益涉及層面廣泛，如果作業期程及經費足夠，未來將委外研究辦理效益評估；此外，財政部也將持續配合主計總處審慎籌編預算，以兼顧財政穩健與政務推動。

精華 FAQ

  • 主要質疑在於普發現金雖有短期刺激效果，但未必能有效帶動消費與內需，且政策推動前後缺少完整規畫與效益評估，難以證明對經濟成長的實質貢獻。

  • 中研院調查顯示，普發1萬元的邊際消費傾向MPC偏低，網路調查估0.29、市話與手機調查估0.15，均遠低於1，代表多數資金未轉化為新增消費，刺激效果有限。

  • 審計部認為應建立事前規畫與事後效益評估機制，並參採先進國家作法強化政策評估，同時考量政府債務壓力與財政穩健，避免僅憑概略推估就擴大支出。

財政部

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