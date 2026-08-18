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賴提普發1萬 蔣萬安諷：應發2萬 不然買個菜就沒了

台灣新聞組／台北18日電
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對賴清德總統宣布明年普發現金新台幣1萬元，台北市長蔣萬安（中）17日受訪說「應該...
對賴清德總統宣布明年普發現金新台幣1萬元，台北市長蔣萬安（中）17日受訪說「應該普發2萬」，也質疑民進黨過去與現在態度前後不一。（記者曾吉松／攝影）

賴清德總統昨宣布明年普發現金1萬元（新台幣，下同，約313美元），在野黨立委雖支持經濟成果還給人民，但也質疑賴政府「雙重標準、綠能你不能」，並質疑法源與財源在哪裡？台北市長蔣萬安反諷說，應要普發2萬元，不然就像賴總統先前說的「大家買個菜，錢就沒了。」

蔣萬安表示，過去藍白在立法院通過普發現金1萬元時，民進黨稱是違憲，甚至說「這是用你的錢買你的票」。如今宣布普發1萬元，賴總統、民進黨應該要向國人清楚地做說明。

國民黨立委王鴻薇也說，支持「還稅於民、普發現金」，但總統太小氣，起碼加碼至2萬元。她質疑，民進黨立委沈伯洋當年將藍白普發現金1萬元喊成是配合中共癱瘓台灣、先窮台再統一，現在應出面說明與道歉。

民眾黨團總召陳清龍也反問：賴總統規畫明年普發1萬元，「也是跟隨共產黨的招數嗎？」是否也會如同其過去所說：「買個菜就沒了」。

民眾黨主席黃國昌指出，在野黨去年推動「還稅於民」引來痛罵，賴總統在團結十講聲稱「這沒有必要」，這是賴總統第N度的「綠能你不能」，雙標到這種程度，真是夠了。

去年大罷免時，府院黨抨擊在野黨提普發現金1萬元，民進黨立委、台北市參選人沈伯洋曾批藍白配合中共窮台政策。賴總統昨宣布明年普發現金1萬元，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄緩頰表示，普發1萬講成「窮台」，政治語言講得比較重，但政策不能只看有沒有發錢，而是國家有沒有餘裕、該做的事情有沒有先做。

政大財政學系教授陳國樑分析，普發現金的做法形同放煙火，如果政府能把資源集中給需要的人，才是更好的花錢方式，政府應該要更有遠見，把資源拿去做更多投資、放在未來收益，如今卻是反其道而行，比老百姓更短視；直言普發現金的做法是最懶惰、無效施政，卻也是最吸引選票的政策。

精華 FAQ

  • 爭議焦點在於民進黨過去反對普發現金，如今卻由賴清德宣布明年發1萬元，被在野黨質疑是雙重標準、前後說法不一致，也追問法源與財源從何而來。

  • 蔣萬安反諷應普發2萬元，不然買個菜就沒了；王鴻薇批評金額太小氣，並要求沈伯洋道歉；黃國昌則痛批民進黨是典型的綠能你不能、雙標到底。

  • 政大教授陳國樑認為，普發現金像放煙火，雖然最容易吸引選票，但屬於最懶惰、無效的施政方式；政府應把資源集中到需要的人，並投資更有長遠收益的項目。

蔣萬安 賴清德 民進黨

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