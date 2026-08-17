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賴政府社宅政見跳票 在野批居住甩鍋 綠憂衝擊選情

台灣新聞組／台北17日電
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中央社宅政策轉彎，據行政院最新規畫草案，興建社宅從賴總統選前承諾8年興建13萬戶...
中央社宅政策轉彎，據行政院最新規畫草案，興建社宅從賴總統選前承諾8年興建13萬戶降為3萬戶。(記者許正宏／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

中央政府擬調降租屋補助戶數，引爆在野黨批評賴政府居住正義跳票，民進黨內部也擔心政策轉彎將衝擊青年支持與選情。

針對中央政府社會住宅政策轉彎，租屋補助戶數擬從明年逐年調降，在野黨立委質疑，賴政府居住正義政見大跳票，「這不是居住正義，是言而無信的居住甩鍋」，從興建社宅、租屋補助到包租代管，三大政策工具全部出包，請問賴清德總統如何對得起年輕朋友？綠營立委則憂心難以面對選民質疑，恐引發選情連鎖效應。

「賴政府的居住正義，看起來是承諾會膨脹，補助會縮水，責任會甩鍋。」國民黨立委林沛祥質疑，政府不是想辦法讓年輕人住得更安心，反而規畫把超過90萬戶的租金補貼一路降到50萬戶；另一方面，大幅增加包租代管預算，「政策可以調整，但是請先告訴大家，少掉的四十多萬戶，誰來接住？」

林沛祥批評，中央政府一邊縮減租補，一邊又要地方政府分攤經費，把帳單寄給地方政府；賴政府當初喊出「百萬戶租屋家庭支持」，現在卻變成「中央出政策、地方出鈔票、租屋族自己看著辦」。

國民黨立委王鴻薇質疑，這幾年政府財政狀況良好，為何租屋補貼的經費下降，卻不是用於代替直接興建社宅？何況國內包租代管大型業者兆基屋管近期爆發財務危機，凸顯包租代管廠商可能良莠不齊的困境。政府以為丟給民間業者就省事，一旦再發生類似事件，未來要解決問題將更困難。

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，為改善年輕朋友的居住環境，興建社宅、租屋補助、包租代管本應三管齊下，結果是「三個政策工具全部出包，賴總統要如何對得起年輕朋友？」

民進黨人士也憂心，居住政策轉彎不能等閒視之，不僅讓第一線的選將難以面對選民質疑，恐引發選情連鎖效應，後果是全黨共同承擔。

該人士直言，這股反彈聲浪不僅來自黨內立委、議員，連備戰縣市長的選將都私下吐苦水，指政策轉彎無異於在青年選票上公開擺爛，不僅讓第一線的選將難以面對選民的質疑，一旦引發選情連鎖效應，後果是全黨共同承擔。

有民進黨立委直言反對減少租補戶數，認為社宅尚未達到目標戶數，租補沒有理由縮減；若送立法院審議會站出來反對到底。

精華 FAQ

  • 主要爭議在於租屋補助戶數擬自明年起逐年調降，從超過90萬戶降到50萬戶左右。反對者認為政府未先補足社宅供給，卻先縮減補貼，等同把壓力轉嫁給租屋族。

  • 在野黨指責興建社宅、租屋補助、包租代管3項工具都出現問題，政策方向不但沒有加碼支持青年，反而縮減補助並要求地方分攤經費，認為這是把責任往外推。

  • 民進黨人士擔心政策轉彎會讓第一線選將難以回應選民質疑，尤其青年選票可能出現反彈；若形成連鎖效應，恐擴大到縣市長選情，後果需全黨共同承擔。

賴清德 國民黨

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