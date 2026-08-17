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對得起年輕朋友？台社宅政策轉彎 租補戶數擬砍近半

記者劉懿萱／台北17日電
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行政院社宅政策又轉彎，根據行政院研擬的「百萬戶租屋家庭支持計畫草案」，租屋補助戶...
行政院社宅政策又轉彎，根據行政院研擬的「百萬戶租屋家庭支持計畫草案」，租屋補助戶數將從明年起逐年調降。(記者黃義書／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

行政院百萬戶租屋家庭支持計畫草案傳出將逐年縮減租補戶數、轉增包租代管經費，引發社宅政策轉彎與居住正義跳票的批評。

行政院社宅政策再引發轉彎質疑。儘管近來包租代管業者爆出弊端，但根據民團掌握，行政院最新規畫「百萬戶租屋家庭支持計畫（2025至2032年）草案」，租屋補助戶數擬從明年起逐年調降，現有91.9萬戶使用租補，若按照目標2032年將降至50萬戶，租補戶數幾乎腰斬，反而大增包租代管戶數與經費。

OURs都市改革組織日前批評賴政府選前承諾興建13萬戶社宅，上任後僅剩3萬戶，他們並掌握，今年7月行政院研擬的「百萬戶租屋家庭支持計畫」草案，提及百萬戶租屋家庭支持計畫8年所需經費共4331億元（台幣，下同），直接興辦社宅經費820億元、包租代管經費約1435億元、行政院擴大租金補貼經費1806億元、青年婚育租屋協助專案經費約269億元，各項政策配合實際情形逐年滾動檢討。

草案中提到，租屋補助戶數，擬從明年起以每年2萬戶逐年調降，2032年降至50萬戶，行政院租補經費從今年297億元，一路下滑至2032年的181億元；反觀，包租代管經費逐年上升，漸成百萬戶租屋家庭支持計畫主力，到2032年為312億元，是租補費用的1.7倍，並占當年度計畫經費47%。

內政部國土署官員昨天表示，草案內容行政院尚未核定，無法回應。但官員也透露，租補政策一直被檢討，政策將轉向精準補助，且今年起提供青年婚育租屋協助支持專案，將有效減輕婚育家庭經濟負擔。

行政院2022年擴大推動300億元租金補貼政策，依照不同所得及地區，符合資格者每月補助2000至8000元，包租代管者也能申請租補。國土署統計，截至今年7月底，已核定91.9萬戶，包含33萬戶經濟或社會弱勢，與52萬戶單身青年。

本屆立法院修正財政收支劃分法後，內政部去年要求各縣市分攤今年租金補貼預算一至四成遭反彈後，行政院維持全額補助。國土署5月再度召集各縣市開會，規畫明年起恢復過去行政院、地方共同分擔，台北市負擔四成、約19億元，新北市三成、約16億8000萬元，桃園市二成、約10億元，台中市二成、約14億元，台南市一成、約2億7000萬元，高雄市一成五、約6億餘元；六都以外以新竹縣市、台東縣負擔四成最高，多數地方政府均反對。

內政部長劉世芳12日答詢說，租屋補助還是要按照財劃法分配，且部分地方政府財力相當不錯，國土署會再跟地方政府多溝通，但目前為止，今、明年租補分擔比例沒有改變。不過，根據行政院最新的「百萬戶租屋家庭支持計畫」草案，租屋補助、包租代管的每年經費及占比，已經準備大幅更動。

在野黨立委質疑，賴政府居住正義政見，從興建社宅、租屋補助到包租代管全部大跳票，「這不是居住正義，是言而無信的居住甩鍋」，賴清德總統如何對得起年輕朋友？年底九合一選舉將至，綠營立委則憂心，難以面對選民質疑，恐引發選情連鎖效應。

精華 FAQ

  • 因草案規畫租屋補助戶數將自明年起逐年下降，2032年降至50萬戶，與目前91.9萬戶相比幾乎腰斬，外界質疑政府把資源從直接補貼轉向其他項目。

  • 草案顯示租補經費將由今年297億元降至2032年的181億元；包租代管經費則逐年上升至312億元，約為租補的1.7倍，並占當年計畫經費47%。

  • 在野黨批評賴政府社宅、租補與包租代管全面跳票，質疑對不起年輕人；綠營立委則擔心年底選舉前遭選民追問，可能引發連鎖選情壓力。

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