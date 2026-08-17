國務機要費刪凍 府：拿預算當工具 在野：情勒不如盡責

總統府發言人郭雅慧表示，立法院企圖藉由凍結經費影響總統依法行使憲政職權，此舉已經逾越預算監督合理範圍。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 總統府指藍白將國務機要費凍結與總統公布5項法律案掛鉤，形同拿預算作政治工具；在野則反批是情勒，要求賴清德依法履職。

針對總統府國務機要費全數遭減列、凍結，並且將「總統公布五項法律案」列為解凍前提，總統府發言人郭雅慧昨天表示，相關解凍條件與國務機要費的用途、執行情形，以及預算監督毫無直接關聯，形同以預算權作為政治工具，企圖藉由凍結經費影響總統依法行使憲政職權，此舉已經逾越預算監督合理範圍。

民眾黨 立法院黨團總召陳清龍回應表示，解鈴還須繫鈴人，總統府與其情緒勒索，賴清德 總統不如尊重民意、尊重國會多數，好好善盡自己的憲政職權，經費自然可以解凍。

國民黨 立委翁曉玲表示，不過就是凍結了行政院長卓榮泰4個月的薪資和賴清德總統2000萬元（台幣，下同）國務機要費，就讓民進黨全員氣急敗壞，卯足全力拚死捍衛兩人那點小利；怎麼不見他們為國軍弟兄、公教警消、台灣兒少、廣電媒體業者、老舊眷村住戶和地方縣市發聲？原來民進黨戴了高階偏光眼鏡，只看得見高階權貴，看不見基層百姓。

立法院上周三讀通過今年度中央政府總預算案，其中藍白以席次優勢，表決通過翁曉玲等人提案，針對總統府主管「國務機要」編列的3000萬元預算，減列1000萬元、凍結2000萬元，要求總統賴清德依憲法公布遭擱置的5項法律案，並提出書面報告經同意後，始得動支凍結經費。

郭雅慧表示，今年度總預算遭立法院延宕審議，總統府此前國務機要費相關花費均依「預算法」規定，在法定範圍內覈實支用；至於三讀後相關經費如何處理，也將由主計單位依照法律規定辦理。