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二戰日降高市追悼未反省 藍委：外交部「尊重」辱國格

記者鄭媁林銘翰／台北17日電
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國民黨立委李彥秀批評，高市早苗言行代表日本政府，外交部稱「尊重日本社會對歷史議題...
國民黨立委李彥秀批評，高市早苗言行代表日本政府，外交部稱「尊重日本社會對歷史議題的多元看法」是自失立場。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

高市早苗在二戰日本投降81周年追悼儀式未談反省，外交部回應引發國民黨批評自辱國格；民眾黨則強調台日友誼與正視歷史應並行。

二戰日本投降81周年，日相高市早苗在追悼儀式致詞時，並未提到對日本發動戰爭的「反省」。台方外交部稱「尊重日本社會對歷史議題的多元看法」，國民黨立委李彥秀批評，根本是自失立場、自辱國格；民眾黨表示，台、日是重要民主夥伴，但深化友誼與正視歷史並非互斥。

李彥秀批評，高市早苗言行就代表日本政府立場，不是什麼「社會多元看法」，高市對日本過去侵略行為沒有反省檢討，在日本內部有非常多批評，也不是主流民意；外交部對不起超過千名被以「到海外工廠做工、縫衣服、當護士」名義騙去日本當慰安婦的台灣女性，對不起超過3萬名失蹤與戰死沙場的台籍日本兵。

李彥秀說，台灣人民非常珍惜與日本在政治、經濟、社會的友誼，但靖國神社裡面供奉14名經過國際軍事法庭判定「犯下嚴重戰爭罪行的戰犯」，高市「遙祭」甲級戰犯、日本內閣重要大臣參拜，絕對不是「各方共同維護區域和平穩定」的基礎。

國民黨表示，期待日本能記取戰爭教訓，顧及鄰近國家人民情感，持續與周邊國家發展友好關係。

民眾黨發言人張彤說，各方都該尊重史實、從戰爭的傷痛記取教訓；面對歷史事實，展現深刻省思是守護和平、防止重蹈覆轍的共同基石，執政當局在涉外事務上應兼顧國家尊嚴與歷史事實，秉持務實原則表達對和平的堅持。

張彤表示，台灣與日本是重要民主夥伴，然而深化友誼與正視歷史並非互斥；台日需在相互尊重的基礎上推動交流，既不以意識形態挑起對立，也不迴避歷史經驗所帶來的啟示。

精華 FAQ

  • 她在致詞中未提及對日本發動戰爭的反省，引發外界質疑其對侵略歷史態度保留。這也成為台灣朝野討論外交表態與歷史認知的焦點。

  • 外交部表示尊重日本社會對歷史議題的多元看法，但李彥秀認為高市代表的是日本政府立場，不是社會多元意見，批評此說法是自失立場、自辱國格。

  • 民眾黨認為台日是重要民主夥伴，應在相互尊重下深化交流，但也要尊重史實、正視戰爭傷痛。其主張友誼與歷史反省並不互斥。

高市早苗 日本 國民黨

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