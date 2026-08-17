蔡賴執政10年首表態…日本政要靖國參拜 台外交部：尊重

日本宣布無條件投降81周年，日本民眾8月15日在東京淡路公園附近舉行抗議遊行，反對政客向供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社供奉祭祀費或參拜 。（中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 日本政要參拜靖國神社再起討論，台灣外交部改以尊重回應，並強調持續深化台日及理念相近夥伴合作，與過去藍綠政府較強烈表態形成鮮明對照。

日本防衛大臣小泉進次郎 及自民黨幹事長鈴木俊一等自民黨「黨四役」（四大要職）要員，近日相繼參拜靖國神社 。藍綠執政態度大不同，馬政府時期曾表示遺憾，呼籲日本政府切勿做出傷害鄰國情感的舉措；外交部昨天表示，注意到日本部分政治人物前往參拜靖國神社，外交部尊重日本社會對歷史議題的多元看法，也期待各方共同維護區域和平穩定。

8月15日是二戰日本宣布無條件投降81周年，首相高市早苗 未前往靖國神社參拜，但她以兼任執政黨自民黨總裁名義，用「自費」方式奉納「玉串料」（祭祀費）。

外交部昨表達尊重並指出，日本是台灣重要的民主夥伴，面對日益複雜的區域情勢，中華民國將持續秉持「總合外交」理念，深化與日本及其他理念相近夥伴在區域安全、經貿合作及民主韌性等領域的交流與合作，共同維護區域的和平、穩定與繁榮。

日本宣布無條件投降81周年，日本民眾8月15日在東京淡路公園附近舉行抗議遊行，反對政客向供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社供奉祭祀費或參拜 ；而賴清德總統（圖）並未安排相關活動及發表相關談話（本報資料照片）。

日本政要參拜靖國神社，過去藍綠政府態度有別。根據外交部公開新聞稿紀錄，前總統陳水扁執政時期，外交部曾5度表達政府立場；前總統馬英九時期高達13次；在外交部昨天回應前，前總統蔡英文至賴清德總統執政已近10年未表達立場。

此外，在8月15日，日本宣布無條件投降81周年這天，賴總統及行政院長卓榮泰並未安排相關活動及發表相關談話。

2002年4月，陳水扁執政時期，時任日本首相小泉純一郎參拜靖國神社，台方外交部表示，歷史雖不可遺忘，但更要以寬容的精神、前瞻的視野來面對；日本發動第二次世界大戰，為亞洲國家帶來痛苦和不幸，歷史不容遺忘，必須忠誠面對。

小泉純一郎於2004年1月再度參拜，當時外交部表示，雖然於元旦前往神社祈願是日本的傳統習俗，但因靖國神社涉及過去歷史及鄰近各國人民情感，小泉首相連續4年前往參拜，已引起鄰近國家的關注。

馬英九執政時期，外交部13度就日本政要參拜靖國神社問題表態。2013年8月，部分日本內閣閣員參拜靖國神社，外交部表示，盼日本政府及政治人物正視史實並記取歷史教訓，切勿做出傷害鄰近國家國民情感之舉措。

2014年4月日本閣員參拜靖國神社事，外交部指出，中華民國政府已一再呼籲日本政府勿有傷害鄰近國家國民情感的舉措，但獲悉又有閣員前往靖國神社參拜，外交部深表遺憾。

2015年10月靖國神社秋祭，日本若干政治人物前往參拜。當時台灣外交部表示，中華民國政府一貫呼籲日方勿傷害鄰近國家國民情感，並重申此舉無益於區域各國關係的正面發展。

輔仁大學日文系所特聘教授何思慎表示，日相高市早苗考量到美國觀感，沒有參拜靖國神社，延續已故首相安倍晉三作法，到日本武道館朝靖國神社方向遙拜；高市採取平衡作法，避免引發外交爭議，也對支持者有所交代。

中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁表示，高市早苗過去擔任總務大臣、經濟安全保障大臣期間，持續赴靖國神社參拜；擔任首相後，中日關係不佳，美國更不希望高市挑釁中國大陸與南韓，高市對參拜靖國神社問題，表現得十分保守低調。