藍營花蓮大造勢 綠營參選人躲廁所50分鐘 鬧場起衝突

有意參選縣議員的陳財能15日躲在小巨蛋廁所，想要闖進國民黨造勢會場，被藍營工作人員發現，一度爆發衝突。(記者王燕華／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 國民黨在花蓮舉辦大型造勢，現場湧入逾3000人，卻因綠營參選人陳財能躲廁所後衝場抗議，引發雙方推擠衝突，場面一度混亂。

國民黨昨天在花蓮大造勢，最強母雞台北市長蔣萬安 與多位黨籍立委齊為縣長參選人游淑貞站台。綠營初選失利的縣議員參選人陳財能躲在廁所，聽到傅崐萁 致詞衝出來要鬧場，被藍黨工發現團團圍住，雙方一度發生推擠衝突。陳控訴藍黨工弄壞他的眼鏡，藍營則指陳躲在廁所50分鐘，就是為了製造混亂。

國民黨花蓮縣黨部昨天在花蓮小巨蛋舉辦「全民倒閣、團結同心大會」造勢活動，台北市長蔣萬安及縣長徐榛蔚、立院黨團總召傅崐萁，徐巧芯、羅智強 、謝龍介等多位藍營立委站台，現場湧入超過3000人。

縣黨部事先在宣傳海報註明「黨內活動，不對外開放」，但陳財能為了進入會場，提前到小巨蛋廁所內躲避約1個小時，在傅崐萁致詞時突然衝出，想闖入抗議，遭到藍營縣議員吳東昇及多位工作人員包圍，雙方發生推擠，陳財能一度跌倒在地，場面相當混亂。

陳財能不停怒罵「中共走狗」，仍不敵藍營人數優勢被擠到門外，陳怒罵對方「暴力」、弄壞他的眼鏡，吳東昇則批評，陳躲在廁所50分鐘，就是要製造混亂，幸好衝突未再持續擴大。

陳財能原本登記民進黨花蓮市選區縣議員黨內初選，但初選過程指控黨部不公，自行宣布退出，綠黨部以陳僅片面宣布，並未到黨部辦理退選，仍依程序進行，最後陳在初選黨員投票僅拿到2票，未獲黨提名。