彰化藍營縣長連日同框賴清德、卓榮泰 藍基層不滿

彰化縣長王惠美15日未參加國民黨彰化縣長參選人魏平政的介紹說明會，反而陪同賴清德總統的行程，引發藍營基層反彈，王惠美事後在臉書中表示，為了改造彰化，她一定義無反顧。(記者黃仲裕／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 彰化縣長王惠美連2天與賴清德、卓榮泰同台，雖以公務行程爭取地方建設，仍引發藍營基層不滿，國民黨在彰化的內部整合壓力持續升高。

藍綠政要近日分別赴彰化替縣長候選人造勢，國民黨籍的彰化縣長王惠美缺席自家輔選活動，一連兩天與賴清德 總統及行政院長卓榮泰 、民進黨縣長參選人陳素月同框，引起藍營基層反彈；國民黨彰化縣長參選人魏平政隔空喊話，盼王在公務閒暇之餘為他站台，並擔任競總主委。王惠美沒有回應，她前天在臉書說，為彰化義無反顧。

九合一選舉中，國民黨將彰化縣列為艱困選區，藍營提名過程風波不斷，王惠美力挺新北市副市長劉和然參選，黨中央五月中旬在王出國之際，逕自宣布徵召魏平政參選，讓王惠美十分不悅；盡管王魏已見過面，藍營內部仍待整合。

國民黨主席鄭麗文前天赴彰化市、鹿港和福興輔選魏平政，包含縣黨部舉行的提名同志介紹會，王惠美都未出席，也沒跟鄭麗文見面。賴總統同時間赴員林參加郭醫院健保署活動，王惠美到場，賴總統致詞時把到場的王惠美叫成「王美惠」；王惠美事後說賴總統已表示歉意，也注意到她提出的重大建設，請行政院連絡。

卓榮泰昨赴彰化參訪左鄰秀家人照顧咖啡館，王惠美到場感謝中央支持彰化長照衛福據點計畫。卓榮泰回應，王惠美向賴總統要求協助二林精密園區、彰化交流道開發新建工程計畫、明道大學未來計畫等建設，「行政院都有在做」。

王惠美連二天與總統和行政院長同台，不僅地方側目，據了解，藍營基層也不乏反彈情緒；網友留言指「很失望，每天不和藍營在一起，和綠的一起活動，無語了」。

魏平政昨為王惠美緩頰說，王惠美以縣長身分陪同賴總統和卓榮泰都是公務行程，利用機會向中央爭取建設，王惠美有好的政績，就是為他最好的輔選；他也期待王惠美為他站台輔選，扛起競選總部主委大任。

王惠美沒有進一步回應，她前天臉書在提及，為了改造彰化，義無反顧做對的事，選舉是一時的，給後代更好的環境，才是一生的行動與理想，期盼未來縣政接棒人，能保有這樣的初衷。