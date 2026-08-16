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竹縣選戰 綠鄭朝方大咖助攻 藍徐欣瑩回防固票

記者黃羿馨／新竹16日電
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國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩（右三）回防湖口本命區，力推湖口第二交流道、通學步道等...
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩（右三）回防湖口本命區，力推湖口第二交流道、通學步道等建設。（圖／徐欣瑩辦公室提供）

AI摘要

文章摘要整理：

新竹縣長選戰升溫，民進黨以中央官員與副總統助攻鄭朝方，主打教育、交通建設；徐欣瑩則回防基層，反批中央資源介入選舉。

2026新竹縣長選戰升溫，民進黨祭出大咖車輪戰，昨在竹縣舉行「台灣好生活」說明會，民進黨縣長參選人鄭朝方大談竹北經驗，教育部長鄭英耀、交通部次長伍勝園站台力挺，喊話中央、地方合作。國民黨縣長參選人徐欣瑩昨到湖口鄉跑行程固票，批評中央官員出席特定政黨活動，成為「選舉機器」。

民進黨提名鄭朝方參選新竹縣長，副總統蕭美琴上月赴竹北市，與鄭朝方同框開箱改造後的竹北市圖福德分館，縣轄市建設請來副總統出席，引起政壇側目。

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方（中）15日在「台灣好生活」政策說明會大談竹北經驗。（...
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方（中）15日在「台灣好生活」政策說明會大談竹北經驗。（記者黃羿馨／攝影）

鄭朝方昨出席綠營輔選說明會，同樣有中央官員到場站台。鄭朝方在細數竹北建設，「竹北可以、新竹縣也可以」，要把竹北經驗擴大到全縣。

鄭朝方點名大新竹高中名額不足，爭取中央增額、增班，縣府研議增設2所完全中學；交通方面他提出「黃金通勤線」，盼興建埔東隧道，串聯高鐵新竹站特定區與118線，爭取台1線替代道路第二階段、加速推動湖口第二交流道。

鄭英耀昨表示，教育部已盤點116學年度（2027年）增班需求，新竹縣增33班，文興、自強2所完全中學9月啟動籌備，預計116學年度招生。伍勝園說，「未來持續與鄭朝方團隊合作」，針對地方交通需求提出解方。

徐欣瑩昨上午赴尖石鄉出席教會活動，隨後趕回立委選區湖口鄉，參加親善志工協會會員大會。藍營初選裂痕仍在，竹北市長藍白合作尚待協調，加上國民黨竹北市代會主席林啟賢日前也與鄭朝方「同框」。徐強調，國民黨會團結在一起，不必過度解讀，不會被民進黨見縫插針。

徐欣瑩強調，她擔任立委，在中央力推湖口第二交流道，爭取通學步道與偏鄉交通改善，確保孩子與偏鄉居民都有安全回家的路。

對手頻有中央大咖助陣，徐欣瑩說，「教育部長是全國的部長，不是民進黨的教育部長」，教育是百年大計，AI時代構築下世代競爭力的基礎工程，更是竹縣、竹北家長最急切的事，教育部不應該成為特定政黨的選舉機器，不能讓竹縣孩子的未來成為黨同伐異的利益輸送。

精華 FAQ

  • 民進黨在竹縣舉行「台灣好生活」說明會，安排教育部長鄭英耀、交通部次長伍勝園等中央官員站台，並延續副總統蕭美琴先前赴竹北同框助攻的聲勢。

  • 鄭朝方強調要把竹北經驗擴大到全縣，並聚焦教育與交通兩大面向，包括爭取高中增班、增設完全中學，以及推動埔東隧道、台1線替代道路第二階段與湖口第二交流道。

  • 徐欣瑩選擇回防湖口等基層行程，強調自己在中央推動湖口第二交流道與通學步道，也批評教育部長不該成為特定政黨的選舉機器，認為教育應回歸百年大計。

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