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冷眼集／最大規模預算入袋 綠得便宜還賣乖

記者 蔡晉宇
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立法院14日處理2026年度總預算案，大幅減列交付表決的提案，通刪比率和往年相比...
立法院14日處理2026年度總預算案，大幅減列交付表決的提案，通刪比率和往年相比也沒特別高。(記者潘俊宏／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

總預算已三讀通過，在野黨刪減並未過度，但賴政府仍持續強硬批評，引發朝野對立升高，並可能衝擊後續追加預算與法案協商。

今年度中央政府總預算案幾經波折，在野黨在最後關頭釋出善意，不僅大幅減列交付表決的提案，通刪比率和往年相比也沒特別高，但從賴清德總統、行政院到立院黨團還在火力全開，無視在野善意的作法，已替接下來的追加預算案、無人機條例協商，投入新的變數。

賴政府史上規模最大的總預算入袋，賴總統15日還在責怪立院，指立院應成為穩定國家進步發展的力量，很可惜這分力量沒有發揮；行政院秘書長張惇涵化身「戰狼」，直嗆在野黨，接下來的無人機條例審議要支持政院版，否則海水退了，就看誰沒穿褲子；文化部長李遠更是無限上綱，將刪減文化部預算與消滅台灣文化畫上等號。

若這些言論放到一周前，總預算案尚未三讀，執政黨和各行政機關要捍衛自家預算尚屬合理，畢竟立院多數不在綠營手中，各部會誰也沒把握，最後會不會被「大刀一揮」，預算被砍到機關無法運作的地步。

如今總預算案已三讀，執政黨口中的「超乎比例原則地砍預算」並沒有發生，在野黨相對節制的刪預算幅度，換來的卻是民進黨從上到下仍不埋單，凸顯出的正是民進黨久經執政的鴨霸心態；在賴總統看來，立法院恐怕得要一塊錢未砍通過總預算，才能成為他口中「穩定國家進步發展的力量」。

在野黨遞橄欖枝，賴政府不領情，最直接的影響是，立院馬上就要進行追加預算案、明年度總預算等重要議案，朝野關係再陷僵局，影響到立院運作效率，到頭來傷害的還是一般民眾權益。

所謂民主是「人民作主」，不是「民進黨作主」，民進黨三不五時嘲諷中國大陸專制極權，但現在賴政府預算不給監督、不能刪凍的作法，其實並無差別；難道在野黨在國會代表多數民意，在審理明年度總預算時，對執政黨所提的所有預算就只能照單全收，大唱南韓女團TWICE的「yes or yes」嗎？

精華 FAQ

  • 文章認為在野黨最後關頭已釋出善意，甚至大幅減列交付表決提案，整體刪減幅度也未明顯失控，與執政黨所稱的「超乎比例原則」並不相符。

  • 作者認為總預算已三讀通過後，執政黨仍從總統到行政院、立院黨團持續火力全開，對在野善意不領情，顯示出久經執政的鴨霸心態。

  • 文章指出，總預算爭議若持續升高，將使追加預算案、明年度總預算與無人機條例協商更難推進，朝野僵局也可能進一步影響立院運作與民眾權益。

賴清德 民進黨

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