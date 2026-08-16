文化部被刪媒宣費 李遠批滅國滅史 在野諷寫小說

台文化部長李遠（中）對文化部被刪減預算表示難過，讓他想起一句話「欲滅其國，先滅其史；欲滅其族，先滅其文化」。（記者曾吉松／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 文化部長李遠指媒宣費等預算被刪有滅史滅國的危險邏輯，在野則回批他政治操作、誇大其詞，雙方圍繞預算審查與文化政策激烈交鋒。

立院審查今年度總預算餘波盪漾，文化部長李遠昨在民進黨 下鄉宣講會表示，「欲滅其國，先滅其史；欲滅其族，先滅其文化；欲封其口，先封其官。」文化部近兩年被針對，媒宣費等預算遭刪除，是有可怕邏輯的計畫。國民黨立委羅智強 反問，李遠大罵立委滅國滅史，捍衛的是政策還是官位；民眾黨 立院黨團總召陳清龍說，國會依法審查預算，李遠用詞之聳動，是在寫小說？

李遠指出，文化部的媒宣費連兩年被全刪，這些預算衝擊受補助的民眾和團體；公視預算本就很少還被刪凍，刪掉的是可憐兮兮要靠公視補助的製作單位的錢，文策院下半年的活動已全部簽約，如今預算被砍光要怎麼運作。

李遠表示，文化部占整體預算不到1%，這兩年卻一直被針對；他後來發現，要滅掉一個民族，就是要滅掉其文化，這是完全有可怕邏輯的計畫。

羅智強表示，對於政府施政不力，只看到官員怪東怪西，絲毫不肯自我檢討；政府近兩年預算連創新高，已達3.6兆（台幣，下同），一旦被凍刪預算，政府官員就情勒鬼扯、抹黑監督者；李遠面對預算被砍，不是先向民眾說明改革計畫，用效益和績效來說服大眾，反而急著政治操作，大罵立委要滅國滅史，到底是捍衛政策，還是在捍衛官位跟既得利益關係。

陳清龍表示，國會依法審查預算、監督行政部門，李遠用如此聳動的話語，把預算刪減說成民族毀滅，是以為在寫小說？更何況根據最新預算分配，文化部手握超過280億元，若還做不出成果，不如換人來做。