我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怕錢不夠用 嬰兒潮世代緊抓現有財富

中前總理朱鎔基18日火化 天安門將下半旗致哀

賴批立院拖預算未發揮穩定進步力量 挨轟須上憲政課

台灣新聞組／台北16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德總統（右）15日批立法院未成為穩定國家進步發展的力量，並南下雲林為黨籍縣長...
賴清德總統（右）15日批立法院未成為穩定國家進步發展的力量，並南下雲林為黨籍縣長參選人劉建國（左）輔選。（記者陳雅玲／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

賴清德批評立院拖延總預算審議，未成為國家穩定力量；國民黨與民眾黨則反指政府不尊重國會監督，朝野圍繞預算與國防政策激烈交鋒。

賴清德總統昨在台中表示，今年經濟成長率將突破11%，經濟要進步，國家安定非常重要；在中國威脅台灣之際，立法院應成為穩定國家進步發展的力量，但前天才通過今年度總預算案，很可惜力量沒有發揮。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄表示，如果立院只有「照單全收」才算發揮力量，賴政府恐需要重新上一堂憲政課。民眾黨立法院黨團總召陳清龍指出，希望賴總統懸崖勒馬，不要把國家的進步當成政治算計的籌碼。

賴總統昨在國際同濟會台灣總會第52屆全國年會提到朝野對抗嚴重，稱今年度總預算依法應在去年11月底以前就三讀，立院直到前天才通過，影響國家社會甚鉅；「特別在中國威脅台灣之際，立法院應該要成為穩定國家進步發展的力量，可惜這部分力量沒有發揮」。

行政院秘書長張惇涵昨天在民進黨下鄉宣講會批評，立法院癱瘓行政、考試、司法和監察四院，甚至一個黨連立法院的朝野協商都癱瘓掉，影響行政部門和政府機關；希望追加預算和明年度預算能如期審議，別再犯憲政惡例。

張惇涵表示，接下來還有無人機特別條例共14個版本要在立法院協商，行政院版能不能得到立法院支持，在野黨還沒給出明確答案；若支持國軍，就支持政院版，就看「海水退了誰沒穿褲子」。

台中市長盧秀燕昨赴雲林輔選黨籍縣長參選人張嘉郡，被問到行政院2100億元（台幣，下同）軍用無人機預算，盧秀燕表示，國民黨提出的2400億元比民進黨還多，總預算已順利通過，接下來就會排定議程，相關提案都會陸續審查。

台中市長盧秀燕（中）15日赴雲林輔選縣長參選人張嘉郡（左），並表示，國民黨提出的...
台中市長盧秀燕（中）15日赴雲林輔選縣長參選人張嘉郡（左），並表示，國民黨提出的無人機預算，比民進黨還多。（記者黃仲裕／攝影）

許宇甄表示，行政院依法編列預算，立法院依憲法審議預算，這是權力分立與民主制衡；賴總統不能夠一面高喊民主，一面看到國會刪減預算就翻臉，更不能把「國會監督」偷換概念成「阻礙國家進步」。

許宇甄說，下階段無論是明年度中央政府總預算，或無人機條例通過後涉及的相關經費，國民黨都會回到政策必要性、財政紀律、國產化比率及實際執行能力，逐項嚴格檢驗；該支持的國防建設，國民黨不會少一分；該刪除的浪費、該追究的低效能，也不會因為行政院戴上一頂「國安」帽子，就放棄監督。

陳清龍表示，賴總統不要倒因為果，不尊重多數民意和國會，才是國會無法順利審查總預算案的元凶，這個責任就在賴總統身上。

至於張惇涵要求在野黨支持國防，陳清龍反問，如果民進黨真的支持國軍，為何立法院早已三讀通過幫軍人加薪，賴政府卻拒絕執行？

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，今年度總預算案刪減項目，仍有大量政治性、報復性提案，只是為了鬥爭，失去合理監督的初衷；接下來追加預算、無人機條例，和明年度總預算都將在立院審議或朝野協商，期盼接下來在野黨能更理性面對，朝野一同發揮立院應有的職能。

精華 FAQ

  • 賴清德認為今年度總預算依法應更早三讀，卻拖到前天才通過，影響國家社會甚鉅；在中國威脅之際，立院本應支持國家安定與進步。

  • 許宇甄表示，立法院審議預算是憲法賦予的監督權，不是只能照單全收；若政府把國會監督視為阻礙進步，反而顯示需要重新理解憲政分立。

  • 後續還包括追加預算、明年度總預算與無人機特別條例審議。民進黨盼在野理性配合，國民黨則強調會檢驗必要性、財政紀律與執行能力。

賴清德 民進黨 民眾黨

上一則

文化部被刪媒宣費 李遠批滅國滅史 在野諷寫小說

延伸閱讀

國會刪了、政院追加...卓榮泰挨批「把國家預算獨裁化」

國會刪了、政院追加...卓榮泰挨批「把國家預算獨裁化」
卡關多日 總預算三讀砍480億 韓國瑜喊話卓榮泰：勿不副署、不執行

卡關多日 總預算三讀砍480億 韓國瑜喊話卓榮泰：勿不副署、不執行
總預算今闖關 政院預告追加預算 在野批「賴帳政府」、行政獨權

總預算今闖關 政院預告追加預算 在野批「賴帳政府」、行政獨權

台明年總預算3.6兆台幣創新高 社福、國防雙雙破兆

台明年總預算3.6兆台幣創新高 社福、國防雙雙破兆

熱門新聞

台灣地標台北101。（路透）

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

2026-08-10 22:15
前總統陳水扁女兒陳幸妤（左）的牙醫診所2021年開幕，她特地幫父親看牙。(本報資料照片／記者劉學聖攝影)

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

2026-08-12 20:25
行政院前政務委員張景森。（本報資料照片）

批執行長吃案銷帳 張景森：慈濟為什麼這麼好騙？以後誰敢捐錢？

2026-08-08 21:47
台北市長蔣萬安6日赴災害應變中心聽取局處白海豚颱風相關防颱因應，被問到東發號簽名風波，他表示，不管是麵線還是油飯，他都很喜歡。(記者林麗玉／攝影)

簽名風波落幕？麵線老店一道白漆全塗了 蔣萬安一句話回應

2026-08-07 02:29
台大醫學系畢業、身高180公分的趙建銘在阿扁擔任總統的第一年以駙馬身分成為第一家庭的一分子，因為深受扁嫂信任，在扁案扮演吃重的角色。(聯合報系資料照片)

幕後／陳幸妤斷開 扁嫂如何讓趙建銘成了攀權附勢的現代附馬爺？

2026-08-12 23:56
2016年陳幸妤（右二）牙醫診所開幕，當時人在保外就醫的前總統陳水扁（左）親自出席開幕活動，陳幸妤夫婿趙建銘（右一）一起現身。(本報資料照片)

陳幸妤離婚／她台大畢業 認識趙建銘不到1年結婚 2006年爆轉折

2026-08-12 21:54

超人氣

更多 >
三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣
華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了
改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消
美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題
美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」