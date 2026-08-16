賴批立院拖預算未發揮穩定進步力量 挨轟須上憲政課

賴清德總統（右）15日批立法院未成為穩定國家進步發展的力量，並南下雲林為黨籍縣長參選人劉建國（左）輔選。（記者陳雅玲／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 賴清德批評立院拖延總預算審議，未成為國家穩定力量；國民黨與民眾黨則反指政府不尊重國會監督，朝野圍繞預算與國防政策激烈交鋒。

賴清德 總統昨在台中表示，今年經濟成長率將突破11%，經濟要進步，國家安定非常重要；在中國威脅台灣之際，立法院應成為穩定國家進步發展的力量，但前天才通過今年度總預算案，很可惜力量沒有發揮。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄表示，如果立院只有「照單全收」才算發揮力量，賴政府恐需要重新上一堂憲政課。民眾黨 立法院黨團總召陳清龍指出，希望賴總統懸崖勒馬，不要把國家的進步當成政治算計的籌碼。

賴總統昨在國際同濟會台灣總會第52屆全國年會提到朝野對抗嚴重，稱今年度總預算依法應在去年11月底以前就三讀，立院直到前天才通過，影響國家社會甚鉅；「特別在中國威脅台灣之際，立法院應該要成為穩定國家進步發展的力量，可惜這部分力量沒有發揮」。

行政院秘書長張惇涵昨天在民進黨 下鄉宣講會批評，立法院癱瘓行政、考試、司法和監察四院，甚至一個黨連立法院的朝野協商都癱瘓掉，影響行政部門和政府機關；希望追加預算和明年度預算能如期審議，別再犯憲政惡例。

張惇涵表示，接下來還有無人機特別條例共14個版本要在立法院協商，行政院版能不能得到立法院支持，在野黨還沒給出明確答案；若支持國軍，就支持政院版，就看「海水退了誰沒穿褲子」。

台中市長盧秀燕昨赴雲林輔選黨籍縣長參選人張嘉郡，被問到行政院2100億元（台幣，下同）軍用無人機預算，盧秀燕表示，國民黨提出的2400億元比民進黨還多，總預算已順利通過，接下來就會排定議程，相關提案都會陸續審查。

台中市長盧秀燕（中）15日赴雲林輔選縣長參選人張嘉郡（左），並表示，國民黨提出的無人機預算，比民進黨還多。（記者黃仲裕／攝影）

許宇甄表示，行政院依法編列預算，立法院依憲法審議預算，這是權力分立與民主制衡；賴總統不能夠一面高喊民主，一面看到國會刪減預算就翻臉，更不能把「國會監督」偷換概念成「阻礙國家進步」。

許宇甄說，下階段無論是明年度中央政府總預算，或無人機條例通過後涉及的相關經費，國民黨都會回到政策必要性、財政紀律、國產化比率及實際執行能力，逐項嚴格檢驗；該支持的國防建設，國民黨不會少一分；該刪除的浪費、該追究的低效能，也不會因為行政院戴上一頂「國安」帽子，就放棄監督。

陳清龍表示，賴總統不要倒因為果，不尊重多數民意和國會，才是國會無法順利審查總預算案的元凶，這個責任就在賴總統身上。

至於張惇涵要求在野黨支持國防，陳清龍反問，如果民進黨真的支持國軍，為何立法院早已三讀通過幫軍人加薪，賴政府卻拒絕執行？

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，今年度總預算案刪減項目，仍有大量政治性、報復性提案，只是為了鬥爭，失去合理監督的初衷；接下來追加預算、無人機條例，和明年度總預算都將在立院審議或朝野協商，期盼接下來在野黨能更理性面對，朝野一同發揮立院應有的職能。