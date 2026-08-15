韓國瑜、傅崐萁和解 盧秀燕：將邀2帥哥一起去看「奧德賽」
台灣立法院長韓國瑜對傅崐萁發怒後，在審查總預算出現大和解，台中市長盧秀燕15日到雲林輔選，受訪被問起韓傅之事時，她輕鬆以對，強調兩人雖有些波折，但結局是美好的，總預算也通過了而且刪得很少，只刪1%，所以中央要對立委好一點，她改天再邀韓、傅兩位大帥哥一起去「奧德賽」。引來全場大笑。
盧秀燕15日到雲林為立委也是縣長參選人張嘉郡輔選，被問到韓、傅和解的看法，神情顯得輕鬆，她說，這件事起先雖有些波折，但終究結局是美好的，一起通過了今年總預算，而且刪得非常少只有刪1%，要感謝在場的張嘉郡、許宇甄及許多立委挑燈夜戰很辛苦，所以中央要對立委好一點。
至於韓、傅之爭，她說，兩人結局是好的，韓國瑜說過電影「奧德賽」，她和嘉郡等人都還沒看過，改天她再邀請韓傅兩位大帥哥一起去看奧德賽。此話一出引來全場大笑。
後來又被問到總預算雖通過了，但政院的2100億元台幣軍用無人機預算仍持續被擋。盧秀燕表示，民進黨政府提出的2100億元台幣無人機預算，其實國民黨提出的2400億元台幣預算案比民進黨多，因總預算最重要昨天已先順利通過，接下來就會排定議程，立法院還有很多的案子，包括這個案子，她想應都會陸續審查。
她認為兩人雖然過程有些波折，但最後結果是美好的，因為總預算順利通過。她還以輕鬆口吻說，改天要邀兩位大帥哥一起去看《奧德賽》。 她是在回應總預算審查結果時指出，這次刪減幅度很小，只有1%，顯示立法院仍完成了重要工作。她也藉此呼籲中央政府要對立委好一點。 盧秀燕表示，總預算已先順利通過，接下來立法院會依議程持續處理其他案子，包括這項無人機預算。她強調相關預算應會在後續逐步審查。
精華 FAQ
她認為兩人雖然過程有些波折，但最後結果是美好的，因為總預算順利通過。她還以輕鬆口吻說，改天要邀兩位大帥哥一起去看《奧德賽》。
她是在回應總預算審查結果時指出，這次刪減幅度很小，只有1%，顯示立法院仍完成了重要工作。她也藉此呼籲中央政府要對立委好一點。
盧秀燕表示，總預算已先順利通過，接下來立法院會依議程持續處理其他案子，包括這項無人機預算。她強調相關預算應會在後續逐步審查。
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