新聞評論／社宅政策連環爆雷 賴政府被皮相政績反噬

近來社宅政策頻頻爆雷，台灣包租代管龍頭兆基屋管關係企業爆發公司債兌付爭議，外溢至6000多戶包租代管戶中止服務，風波仍未止歇。此外，賴政府原承諾興建13萬戶社宅，也宣告跳票，大幅下修至3萬戶。另租屋補貼也因政府放寬標準而經費暴增，中央要求地方分攤，引發抗議。社宅政策連環出包，癥結在蔡政府到賴政府猛畫社宅大餅，一路追求表象政績卻無法達成，如今逐一遭到反噬。

蔡政府將居住正義視為吸引年輕選票的利器，社會住宅更是民進黨 高呼的「居住正義」招牌。蔡英文 先提出20萬戶社宅目標，其中12萬戶採直接興建方式，另8萬戶則擬透過「空屋移轉社宅」完成。沒想到，因空屋移轉社宅困難，遂將原本在民間租賃市場出租的住宅納入政策體系，改由政府「先承租民間房屋，再轉租給民眾」，代管業者經由公開招標評選。這種把政府「包租代管」包裝成社宅政績的做法，賴政府也繼續承接。

如此一來，為了拚戶數，政策自然也就拚命「作多」。政府一方面放寬房東加入的條件，而願承接大量案件的業者，自然更易獲得政府青睞。光是兆基及關係企業寄居蟹服務案件，即將近3萬件，占全台社宅包租代管11萬餘件有效契約近四分之一；另兩家大型業者，也各有約1.5萬件。換言之，光3大業者體系就占去近半市場，高度集中下，便衍生了高度風險。

兆基當初就是頂著政府所賜予的光環與社會信任，成立關係企業發行公司債。如今出現巨額虧損，不僅投資人血本無歸，更已波及本業，寄居蟹原先承作的社宅服務已無力繼續，政府只能緊急找其他業者救火。面對業者高度集中的問題，國家住都中心董事長花敬群坦言，「過去沒注意」。癥結就在，政府一味追求表相數字的擴張，卻輕忽監理制度與風險控管；如今出現連鎖危機，不過是中央營造皮相政績下的必然結果。

另一項也被民進黨政府當成住宅政策亮點的租金補貼，原設有家庭成員平均動產限額22.5萬元(台幣，下同)的排富限制，但因高房價問題始終無解，加上社宅興建進度落後。為此，中央在2022年中推出「300億擴大租金補貼方案」，大幅放寬資格，使補貼戶數一舉從12萬暴增至50萬戶，藉此拉抬九合一選情。

賴清德上任後，更喊出「百萬戶租屋家庭支持計畫」目標，為了衝刺「百萬」目標，內政部再擴大租補規模；至去年底，補貼戶數已高達91萬戶。這項「撒錢衝政績」的作法，不僅衍生發放浮濫及冒領等亂象，更讓租補經費暴增至372億，遠超過原規畫的300億元規模。為此，中央竟回頭要求地方埋單，明年起分攤一至四成不等租補金；縣市不服，起而抵制。

事實上，不論是社宅包租代管或租金補貼的本質，都無法與能落實居住正義的社宅畫上等號。賴清德在總統大選前承諾直接興建8年13萬戶社宅，詎料，政院最新草案卻以土地、經費、人力及管理皆遇瓶頸為由，將戶數大幅縮水至3萬，預算也大減，就連補助地方興建社宅的經費也將喊停。賴政府「未蓋先跳票」，引發民團及地方強烈批評。

問題在，社宅從規畫到落成，四、五年已是效率驚人；即使一任總統任期屆滿，都不一定有機會剪綵。這在一味追求速效的賴政府眼中，自然興趣缺缺。政治人物輕毀承諾的做法，也成民主政治的惡劣示範。

面對社宅政策的接連爆雷、跳票，民進黨對得起當初投票給他們的年輕世代嗎？