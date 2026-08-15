柯文哲退休金被扣 陳佩琪斥「不盡人情的法條」

柯文哲的妻子陳佩琪。(本報資料照片)

受前總統陳水扁 女兒陳幸妤網路自爆與骨科醫生趙建銘離婚，民眾黨前主席柯文哲 妻子陳佩也在臉書「發難」，指控法務部行政執行署台北分署扣押柯的退休金 「怎麼有這麼畸形、不盡人情的法條呢？」台北分署表示，柯的退休金撥入帳戶就變成存款債權，依法得為強制執行標的。

陳佩琪昨天在臉書表示，和柯文哲結婚35年，如果要離婚，大概不會是個性不合，而是「貧賤」，甚至表示，她和柯去台北分署做筆錄，希望要求退回部分退休金給他們當生活費，但台北分署說「未入帳的退休金才不能扣押」、「已入帳的退休金就變成存款，可以執行扣押」。

台北分署對執行案的適法性回應表示，本案是監察院因柯文哲逾期未履行法定繳納義務，於是依法移送本分署執行，台北分署各項強制執行作為均嚴格遵守相關法律規定，因此說明法律依據與執行原則。

台北分署表示，扣得存款是否屬不得扣押的退休金債權，因將領取的退休金撥入銀行後，已非相關法條所稱請領退休金的權利，除有其他不得扣押之情形外，難謂不得執行（台灣高等法院暨所屬法院93年法律座談會民事執行類提案第37號研討結果參照）。

因此，義務人尚未領取的「未入帳」退休金請領權利，依法確實受保障而不得作為強制執行的標的，不過，若已撥入義務人個人金融機構帳戶，其法律性質即轉換為對金融機構的存款債權，依法得為強制執行標的。

台北分署表示，執行機關於扣押義務人存款時，針對維持義務人及其共同生活親屬生活所必需之費用，都會依法進行調查與處理，以落實公權力執行與基本人權保障之平衡。

台北分署說，本案屬公法上金錢給付義務的強制執行，與民事執行採當事人進行主義不同，台北分署將恪遵正當法律程序，依法執行。

此外，外界也關注是否已對柯文哲核發「禁奢令」部分，台北分署則尚未對柯核發禁奢命令，嗣後如查得柯的生活有逾越一般人通常程度時，仍將依法審酌是否核發禁奢命令。

民眾黨前主席柯文哲(左)。(本報資料照片)